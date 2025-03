Den Schweizer Musiker Andryy in persönlicher Atmosphäre live spielen hören? Für sieben Glückspilze einer Verlosung von Radio SRF 3 wurde der Traum am 5. März 2025 wahr. Nebst dem musikalischen Highlight erwartete die Fans ein Apéro in der Radio Hall im Leutschenbach und eine gelungene Überraschung.

Am 5. März 2025 stand ein Anlass mit sieben Gewinnerinnen und Gewinner in der Radio Hall an. Der Plan: eine Livesession von Andryy zu seinem Debütalbum «wänn du da bisch» im Format «punkt CH» von Radio SRF 3. Dass der Abend anders als geplant verlaufen würde, ahnte selbst Moderatorin Anna Zöllig nicht – denn Andryy brachte gleich zwei weitere Schweizer Musiker:innen zum Event mit.

Edb und To Athena mit im Radiostudio

Um Punkt 19.00 Uhr ging an jenem Mittwochabend «punkt CH» im Radio SRF 3 auf Sendung. Mit im Radiostudio standen die sieben Gäste, die vor Ort von Anna Zöllig einen exklusiven Einblick ins Radioschaffen erhielten. Auch Andryy, welcher der Livesendung sichtlich nervös entgegenblickte, nahm seinen Platz ein. Er hatte im Vorfeld aber für Unterstützung gesorgt: So brachte Andryy für die Session «SRF 3 Best Talent» im Februar Edb, To Athena und auch noch gleich eine ganze Band mit!

Gemeinsam sangen die Musiker:innen live und zum ersten Mal neue Songs von Andryy.

Spontaner Auftritt beim Apéro

Im Anschluss an die Livesession ging es weiter zum gemeinsamen Apéro. Andryy, Edb und To Athena begrüssten die Gäste mit einer spontanen Performance inmitten des Apéro-Buffets. Die drei spielten den neuen Song von Andryy «Ich liebes wie du mich verändrisch». Nach der Showeinlage hatten die Gewinner:innen die Möglichkeit, sich sowohl mit Andryy, der Band, To Athena, Edb als auch mit Anna Zöllig auszutauschen. Die Gespräche fanden in einer sehr entspannten und persönlichen Atmosphäre statt.

Die Gäste waren vom Event mehr als begeistert. Insgesamt konnten sie vier Songs live hören und verliessen die Radio Hall am Ende des Abends mit überglücklichen Gesichtern.

Das Gästeerlebnis mit Andryy in Bildern