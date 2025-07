Und das erwartet dich an der exklusiven SRF-Produktionsführung: Du blickst den SRF-Teams über die Schulter, erhältst Einblicke in die Produktion verschiedener Inhalte und besuchst den TV-Compound – hier befindet sich die Technik für die Sportübertragungen. Falls es das Newsgeschehen zulässt, erhaschst du zudem einen Blick in die ESAF-Arena. Zum Schluss erwartet dich eine kleine Überraschung.

Bei diesem Programm schlägt dein sport- und medienbegeistertes Herz höher? Dann nimm an der Verlosung von SRF teil und gewinne 1x 2 Tickets. Die Produktionsführungen finden am Freitag, Samstag und Sonntag statt. Das Schwingfest wird in Glarus, auf dem Gelände des Flugplatzes Mollis, veranstaltet. Die Anreise erfolgt individuell. Bitte beachte: Die Tickets beinhalten keinen Zutritt zur Arena des ESAF.

Du kannst bis zum 14. August 2025 an der Verlosung teilnehmen, viel Glück!