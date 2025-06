SRF ist auch 2025 die erste Adresse für alle Schwingfans. Im Fokus des Live-Programms stehen die Teilverbands- und Bergkranzfeste. Saisonhöhepunkt ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) Ende August in Mollis. In der Talksendung «Schwingklub» blickt SRF über den Sägemehlrand hinaus.

SRF bietet dem schwinginteressierten Publikum auch im Sommer 2025 ein vielfältiges Programm: Zehn der elf Teilverbands- und Bergkranzfeste können vom Anschwingen bis zum Schlussgang lückenlos live verfolgt werden. Abgesehen vom 13. Juli, wenn drei Schwingfeste parallel stattfinden, sind alle Wettkämpfe im TV zu sehen. Stefan Hofmänner und Reto Wiedmer führen als Kommentatoren durch die Übertragungen. Sie werden am Mikrofon unterstützt von den Schwingerkönigen und SRF-Experten Jörg Abderhalden, Matthias Sempach und Adrian Käser. Zwischen den Gängen und auf den SRF-Onlineplattformen runden Geschichten, Analysen und Interviews das umfangreiche Programm ab.

ESAF: Rundumprogramm zum Saisonhöhepunkt

Höhepunkt der Schwingsaison ist das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) am 30. und 31. August 2025. In Mollis GL wird zum 47. Mal seit 1895 der Schwingerkönig gesucht. SRF berichtet umfassend in TV, Radio sowie auf den Online- und Social-Media-Plattformen über das ESAF und zeigt alle Gänge live. Mit der «Königsrunde» am Freitagabend, einer Spezialausgabe von «Potzmusig» direkt vom Festgelände am Samstagabend, einem Schwinger-Special im «Samschtig-Jass» oder Live-Radiosendungen aus dem eigenen Pavillon bei der Arena setzt SRF auch abseits des Sägemehls verschiedene Schwerpunkte zum ESAF.

Passend zum Thema In eigener Sache Christian Stucki wird Teil der Königsrunde von SRF

Premiere für Neo-Experte Christian Stucki

An sechs Montagen strahlt SRF 1 zudem wiederum die Sendung «Schwingklub» aus. Stefan Hofmänner arbeitet in diesem Talkformat mit einem SRF-Schwingexperten sowie Gästen das Geschehen des vergangenen Wochenendes auf und bespricht mit ihnen aktuelle Hintergrundthemen rund um den Schwingsport. Dazu besucht Reporter Marc Lüscher jeweils einen «Schwinger der Stunde». Die erste Ausgabe mit Experte Christian Stucki ist für Montag, 23. Juni 2025, geplant. Insgesamt kommen die Schwingfans in den Genuss von über 100 Stunden Schwingprogramm bei SRF.