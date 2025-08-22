Am 19. August 2025 trat Chappell Roan im Hallenstadion Zürich auf. Mit dabei: zehn Gäste von Radio SRF Virus.

Am 19. August 2025 trat die Popsängerin Chappell Roan im Hallenstadion Zürich auf. Dank ihrem Verlosungsglück sicherten sich zehn Gäste ein exklusives VIP-Package für den Konzertbesuch und tauchten gemeinsam in die Glitzer- und Popwelt der Künstlerin ein. Das waren ihre Highlights des Abends.

Der exklusive VIP-Abend begann für die Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber bei SRF im Leutschenbach, wo als erster Programmpunkt eine umfassende Führung durch die SRF-Räumlichkeiten anstand.

Hinter den Kulissen von SRF

SRF-Virus-Moderatorin Lea Haas nahm die Gäste in Empfang und zeigte ihnen den Newsroom, das Sportstudio und die hauseigene Schreinerei von SRF. Während der Tour lieferte sie der Gruppe spannende Hintergrundinformationen rund um den Sendungsbetrieb, die auf viel Interesse stiessen. Anschliessend ging es ins Radiostudio von SRF Virus, wo Moderator Alessio Amstutz live auf Sendung war. Die Gewinner:innen konnten Alessio über die Schulter blicken und das Radioschaffen hautnah miterleben.

Die Führung war noch besser als erwartet und wir erhielten einen spannenden ‹Behind-the-Scenes›-Einblick.

Nach dem Besuch in der Livesendung ging es für die Gäste weiter zum Apéro, um gemeinsam auf den anstehenden Konzertbesuch anzustossen. Die Gespräche nahmen schnell Fahrt auf, denn viele der Teilnehmenden kannten sich durch frühere Konzertbesuche oder den Kontakt in Konzertchatgruppen bereits. Die Vorfreude auf Chappell Roan war riesig und liess erwartungsvolle Stimmung aufkommen.

Das Highlight des Abends: das Chappell-Roan-Konzert

Nach dem Apéro ging es zum sehnlichst erwarteten Chappell-Roan-Konzert im Hallenstadion Zürich. Hier warteten sowohl eine VIP-Lounge mit bester Sicht auf die Bühne als auch zusätzlich Sitzplätze in der Halle auf die Gruppe.

Ich hatte noch nie eine solch schöne Aussicht auf ein Konzert und die Sängerin.

Die Gäste von SRF wurden nicht enttäuscht: Chappell lieferte eine einzigartige Show! Es gelang der amerikanischen Popsängerin, einen «Safe Space» zu schaffen, in dem das gesamte Publikum ausgelassen tanzte, feierte und mitsang. Die Konsequenz der atemberaubenden Stimmung und des Mitsingens spürte Ladina, eine der Gewinner:innen: «Ich habe keine Stimme mehr.» Auch verzauberte Chappell Roan die Gruppe mit diversen Outfit-Wechseln während der Show und natürlich durch ihre einzigartige Stimme.

Es war ein unbeschreibliches Erlebnis. Ihre Outfit-Wechsel, ihr Gesang, das Tanzen mit Kolleginnen – das Konzert war sehr toll!

Die Gewinner:innen des VIP-Packages von Radio SRF Virus konnten nicht nur einen unvergesslichen Abend geniessen, sondern auch neue Freundschaften knüpfen. Möchtest auch du in diesen Genuss kommen? Dann hat Robin noch einen Tipp, um deine Gewinnchancen bei der nächsten SRF-Virus-Verlosung zu erhöhen: «Unbedingt eine Sprachnachricht senden und nicht nur eine Textnachricht.» Wir drücken die Daumen!

Das Gästeerlebnis in Bildern