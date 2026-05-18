Das grösste Hip-Hop-Festival Europas steht wieder vor der Tür: SRF verlost exklusive VIP-Dreitagespässe für das Open Air Frauenfeld vom 9. bis 11. Juli 2026. Mach mit und erlebe den Event mit etwas Glück von seiner komfortabelsten Seite.

Von Makko über Sido bis Haftbefehl und Wiz Khalifa: Auch dieses Jahr stehen auf der Bühne des Open Air Frauenfeld grosse Namen aus der Hip-Hop-Szene. Für alle, die das hochkarätige Line-up aus nächster Nähe erleben möchten, verlost SRF VIP-Dreitagespässe.

Mit den VIP-Tickets erhältst du mit deiner Begleitperson früheren Zutritt zum Festivalgelände und kannst lange Schlangen beim Eingang dank VIP-Lanes umgehen. Ausserdem erhaltet ihr Zugang zur VIP-Tribüne, die beste Sicht auf die Mainstage garantiert. Eigene sanitäre Anlagen und eine VIP-Area mit exklusivem, kostenpflichtigem Food- und Getränkeangebot sorgen für ein angenehmes Festivalerlebnis.

Fülle das Teilnahmeformular bis spätestens 24. Juni 2026 aus, um an der Verlosung teilzunehmen. VIP-Pässe werden nur an Personen und Begleitpersonen über 18 Jahre vergeben.