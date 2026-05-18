Von Makko über Sido bis Haftbefehl und Wiz Khalifa: Auch dieses Jahr stehen auf der Bühne des Open Air Frauenfeld grosse Namen aus der Hip-Hop-Szene. Für alle, die das hochkarätige Line-up aus nächster Nähe erleben möchten, verlost SRF VIP-Dreitagespässe.
Mit den VIP-Tickets erhältst du mit deiner Begleitperson früheren Zutritt zum Festivalgelände und kannst lange Schlangen beim Eingang dank VIP-Lanes umgehen. Ausserdem erhaltet ihr Zugang zur VIP-Tribüne, die beste Sicht auf die Mainstage garantiert. Eigene sanitäre Anlagen und eine VIP-Area mit exklusivem, kostenpflichtigem Food- und Getränkeangebot sorgen für ein angenehmes Festivalerlebnis.
Fülle das Teilnahmeformular bis spätestens 24. Juni 2026 aus, um an der Verlosung teilzunehmen. VIP-Pässe werden nur an Personen und Begleitpersonen über 18 Jahre vergeben.