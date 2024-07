Per E-Mail teilen

Europas grösstes Hip-Hop-Event ist in vollen Gängen im thurgauischen Frauenfeld. Dieses Jahr findet man auf dem Line-up Namen wie Nicki Minaj, 21Savage, Shirin David und Apache 207.

Legende: Letztes Jahr war der britische Rapper Stormzy Headliner am Openair Frauenfeld. Keystone / Gian Ehrenzeller

Ein Rundgang durch den Backstage-Bereich

Sirah von SRF Bounce trifft Julia Sauter, Kommunikationsmitarbeiter des Openairs. «Eigentlich ist hier ein strenges Kameraverbot, aber wir machen jetzt eine Ausnahme», erklärt sie. Es ist Anreisetag für die ersten Artists und somit noch nicht viel los. Die Bar sei ein zentraler Treffpunkt im Backstage, so Julia. Hier treffen sich die Stars nach ihren Auftritten und können sich entspannen.

Barchef Matthias Frank erinnert sich zwar nicht, was die Artists letztes Jahr bestellt haben, betont aber die Bombenstimmung im Backstage, wenn die Artists «aufgeladen von ihren Konzerten zurückkommen». Jedoch unterscheidet sich die Bedienung hier kaum von der in einer herkömmlichen Bar, «ich muss mich nur öfters zurückhalten».

Der Backstage vom Backstage

Dass es jedoch einen weiteren, noch geheimeren Backstage-Bereich gibt, entstand aus Anfrage der Künstler. Myriam Imhof von Artist Relations erklärt, dass Headliner-Artists einen eigenen Bereich haben, wo sie sich ungestört von anderen Künstler und Künstlerinnen aufhalten. «Die wollen nicht, dass jeder hereinkommen darf», erklärt Myriam.

Die Container von den Headlinern bleiben geheim, die von den anderen Artists sind minimalistisch eingerichtet – die Artists nutzen diese ja oftmals nur für ein paar Stunden.

Der Blick hinter die Bühne

Die South Stage ist die Bühne, auf der alle Headliner auftreten. Julia betont, dass man nur mit dem Artist-Bändel diesen Bereich betreten darf. «VIP Access alleine reicht nicht aus», betont sie.

Mark, der technische Leiter des Festivals, erläutert die logistischen und technischen Herausforderungen eines so grossen Events. Die Pünktlichkeit der Artists sei eine grosse Herausforderung und er erinnert an den Vorfall mit Kodak Black im letzten Jahr, der fast 50 Minuten zu spät kam. Ihm musste er das Mikrofon ausschalten und die Show abbrechen, da er den Zeitplan zu sehr störte. RAF Camora und Bonez MC waren bereit und warteten auf ihren Auftritt, «deswegen ist diese Entscheidung gefallen».

Der «Big Boss»: Wolfgang Sahli

Sirah von SRF Bounce spricht auch mit Wolfgang Sahli, dem Präsidenten des Verwaltungsrats und laut Sirah dem «Big Boss» des Openair Frauenfeld. Vor 20 Jahren hat Wolfgang Sahli das Openair Frauenfeld gerettet, «als es bachab ging», so Sahli. Er war besorgt, weil so viele junge Leute beteiligt sind und er fühlte, dass das Openair unbedingt am Leben erhalten werden müsse. Erst investierte er, später wurde er zum Kopf der AG.

Auf die Frage, was das Frauenfeld einzigartig macht, antwortet er: «Eine der besten Sicherheiten auf dem Platz und die Bemühung, den Leuten ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.»