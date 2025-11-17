Am 20. November 2025 startet die SRF-Koproduktion «Hallo Betty» in den Deutschschweizer Kinos. Der Film porträtiert Emmi Creola-Maag, die Erfinderin von «Betty Bossi». Wir verlosen Kinotickets, einlösbar in allen Kinos, die den Film zeigen.

Mit «Hallo Betty» kommt am 20. November 2025 eine warmherzige und inspirierende Hommage an die Frau hinter der berühmtesten Küchenfigur der Schweiz in die Kinos. Die SRF-Koproduktion erzählt, wie Emmi Creola-Maag, gespielt von Sarah Spale (Platzspitzbaby), in den 1950er-Jahren die ikonische «Betty Bossi» erschafft – mutig, clever und ihrer Zeit weit voraus. Der Film verbindet Humor, Zeitgeist und Frauenpower und beleuchtet, wie sich Emmi in einer von Männern bestimmten Werbewelt durchsetzt.

Pierre Monnard führte Regie, das Drehbuch schrieb André Küttel, produziert wurde der Film von C‑Films in Koproduktion mit SRF. So entstand ein starker Streifen, der Schweizer Geschichten auf die Leinwand bringt.

