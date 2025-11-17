Die einen tun es aus Lust und mit Leidenschaft, für andere ist kochen ein notwendiges Übel. Wenn es ums Essen geht, ist es an der Zeit mit Koch-Mythen aufzuräumen und Fakten aufzutischen. Testen Sie Ihr Wissen – in diesem Blitzquiz gibt es nur Gewinnerinnen und Gewinner.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.
Betty Bossi im Kino
Seit Jahrzehnten kommt man an Betty Bossi kaum vorbei. Die Kunstfigur sorgte für eine Revolution in der Küche. Was als clevere Marketingidee beginnt, entwickelt sich rasch zum landesweiten Phänomen: Betty wird zur «Köchin der Nation».
Am 20. November kommt nun ihre Geschichte «Hallo Betty» ins Kino – und wurde von SRF koproduziert.