Legende: Sarah Spale als Betty Bossi. SRF

Seit Jahrzehnten kommt man an Betty Bossi kaum vorbei. Die Kunstfigur sorgte für eine Revolution in der Küche. Was als clevere Marketingidee beginnt, entwickelt sich rasch zum landesweiten Phänomen: Betty wird zur «Köchin der Nation».

Am 20. November kommt nun ihre Geschichte «Hallo Betty» ins Kino – und wurde von SRF koproduziert.