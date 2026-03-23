HECHT sind auf Stadion-Tour und du kannst mit etwas Glück live dabei sein. Wir verlosen Tickets für die drei Konzerte in Basel, Bern und Zürich.

HECHT-Konzerttickets in Basel, Bern und Zürich zu ergattern

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HECHT gehören zu den erfolgreichsten Schweizer Livebands und sind bekannt für ihre mitreissenden Shows, tanzbaren Songs und eine Stimmung, die sofort ins Herz geht.

Wer die Band schon einmal live erlebt hat, weiss: Hier bleibt niemand stillstehen.

Wir verlosen Tickets für folgende Konzerte Box aufklappen Box zuklappen St. Jakobshalle in Basel am Samstag, den 09.05.2026

(Stehplatz-Tickets)

(Stehplatz-Tickets) STAGE in Bern am Samstag, den 16.05.2026

(Stehplatz-Tickets)

(Stehplatz-Tickets) Hallenstadion in Zürich am Samstag, den 30.05.2026

(Sitzplatz-Tickets)



Du willst dir diese Chance nicht entgehen lassen? Dann fülle das Anmeldeformular bis zum 12. April 2026 aus und schon bist du im Rennen.

Wir wünschen dir viel Glück!

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.