Von ohrwurmtauglichen Pophymnen bis zu poetischen Balladen: Mit elf neuen Songs und altbekannten Hits im Gepäck geht's für KUNZ wieder auf Tour. Mit seinem neuen Album «Stadt Land Fluss Poet» zieht er quer durch die Schweiz. Ganz nach dem Motto: «S Glöck, das isch flöchtig, umarms, wenns du hesch!»
Sie möchten KUNZ live hören? Dann füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 10. März 2026 aus.
Wir wünschen viel Glück!
Familienkonzert am Samstag, 2. Mai 2026
Am Samstag, 2. Mai 2026, 14:00 Uhr findet ein Konzert für Familien statt.
Für diesen Tag können Sie bis zu 6 Tickets gewinnen:
- maximal zwei Erwachsene
- maximal vier Kinder
Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.