Ab dem 13. März 2026 tourt KUNZ mit seinem neuen Album im Gepäck durch die Schweiz. Sie haben die Möglichkeit, mit dabei zu sein, denn Radio SRF 1 verlost Tickets. Versuchen Sie Ihr Glück und tanzen Sie vielleicht schon bald mit KUNZ durch den Abend.

Tickets gewinnen für die «Stadt Land Fluss Poet»-Tour von KUNZ

Von ohrwurmtauglichen Pophymnen bis zu poetischen Balladen: Mit elf neuen Songs und altbekannten Hits im Gepäck geht's für KUNZ wieder auf Tour. Mit seinem neuen Album «Stadt Land Fluss Poet» zieht er quer durch die Schweiz. Ganz nach dem Motto: «S Glöck, das isch flöchtig, umarms, wenns du hesch!»

Sie möchten KUNZ live hören? Dann füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 10. März 2026 aus.

Wir wünschen viel Glück!

Familienkonzert am Samstag, 2. Mai 2026 Box aufklappen Box zuklappen Am Samstag, 2. Mai 2026, 14:00 Uhr findet ein Konzert für Familien statt. Für diesen Tag können Sie bis zu 6 Tickets gewinnen: maximal zwei Erwachsene

maximal vier Kinder

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.