 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Foto: Der Musiker KUNZ steht mit einer Gitarre vor einem Baum und lacht in die Kamera.
Legende: © amandanikolic

Inhalt

KUNZ Tickets gewinnen für die «Stadt Land Fluss Poet»-Tour von KUNZ

Ab dem 13. März 2026 tourt KUNZ mit seinem neuen Album im Gepäck durch die Schweiz. Sie haben die Möglichkeit, mit dabei zu sein, denn Radio SRF 1 verlost Tickets. Versuchen Sie Ihr Glück und tanzen Sie vielleicht schon bald mit KUNZ durch den Abend.

25.02.2026, 09:14

Teilen

Von ohrwurmtauglichen Pophymnen bis zu poetischen Balladen: Mit elf neuen Songs und altbekannten Hits im Gepäck geht's für KUNZ wieder auf Tour. Mit seinem neuen Album «Stadt Land Fluss Poet» zieht er quer durch die Schweiz. Ganz nach dem Motto: «S Glöck, das isch flöchtig, umarms, wenns du hesch!»

Sie möchten KUNZ live hören? Dann füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 10. März 2026 aus.

Wir wünschen viel Glück!

Familienkonzert am Samstag, 2. Mai 2026

Box aufklappen Box zuklappen

Am Samstag, 2. Mai 2026, 14:00 Uhr findet ein Konzert für Familien statt.

Für diesen Tag können Sie bis zu 6 Tickets gewinnen:

  • maximal zwei Erwachsene
  • maximal vier Kinder

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)