 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Ein schwarz-weiss Foto der Band Lunik.
Legende: Fabian Hugo

Inhalt

Lunik Mitmachen und Lunik live erleben

Das Comeback der Berner Erfolgsband: Nach zwölf Jahren geht die Schweizer Band Lunik wieder auf Tour. Versuch dein Glück und vielleicht bist du schon bald live mit Radio SRF 3 dabei.

02.03.2026, 09:18

Teilen

«Mit alten Songs, vielen Erinnerungen, neuen Emotionen und der gleichen Leidenschaft wie damals.»
Als eine der populärsten Schweizer Bands der 2000er‑Jahre feiert Lunik im Jahr 2026 ihr grosses Comeback.

Du möchtest vorne mit dabei sein und schon bald in alten Ohrwurm‑Hits und Nostalgie schwelgen? Dann fülle bis zum 15. März 2026 das Anmeldeformular aus und mit etwas Glück gewinnst du eines der Stehplatztickets.

Wir wünschen dir viel Glück!

Die Gewinner:innen werden per E-Mail von SRF Ticketing benachrichtigt.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)