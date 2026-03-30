Am 27. Mai 2026 verwandeln Metallica das Letzigrund Stadion in ein Donnerwerk aus Riffs, Energie und purer Live‑Magie. Und du kannst mit etwas Glück dabei sein. Wir verlosen Sitzplatz‑Tickets für das einzige Metallica‑Konzert in der Schweiz 2026.

Wenn Metallica auf Tour gehen, bebt die Erde. Am 27. Mai 2026 kehren die Metal‑Legenden nach Zürich zurück und bringen das Letzigrund Stadion mit ihren ikonischen Hymnen, neuen Tracks und einer Show voller Pyro, Power und Gänsehaut-Momente zum Kochen. Für Fans ist dieses Datum längst rot im Kalender markiert und jetzt hast du die Chance, dir deinen Platz im Stadion zu sichern.

Wir verlosen Sitzplatztickets, mit denen du das Konzert in voller Wucht und gleichzeitig mit bestem Überblick erleben kannst. Egal, ob du seit Jahrzehnten Fan bist oder Metallica gerade erst für dich entdeckt hast – dieses Live‑Erlebnis wird dich packen.

Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach und bis 12. April 2026 möglich. Danach heisst es: Daumen drücken und hoffen, dass du zusammen mit deiner Begleitung schon bald zu den Glücklichen gehörst, die Metallica 2026 live in Zürich feiern dürfen.

Wir drücken die Daumen!