Gewinne Tickets für das soulvolle Weihnachtsfest «Soul Christmas» mit Jan SEVEN Dettwyler und dem The Kingdom Choir in The Hall, Zürich.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Die Magie von Weihnachten in der Luft und die unverwechselbare Stimme von Jan SEVEN Dettwyler, begleitet vom The Kingdom Choir. Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025 verwandelt sich The Hall in Zürich in einen Ort voller Soul, Wärme und Gänsehaut-Momente.

Freu dich auf Klassiker wie «Have Yourself a Merry Little Christmas» und «The First Noel», neu interpretiert in einzigartigen Soul-Versionen, die dich und deine Begleitung garantiert in Weihnachtsstimmung versetzen werden.

Wir verlosen Tickets für diesen unvergesslichen Abend. Wenn du mit deiner Begleitung Teil dieses Erlebnisses sein möchtest, dann fülle bis am Sonntag, den 30. November 2025 um 23.59 das Formular aus.

Wir drücken dir die Daumen!

Die Gewinner:innen werden per Mail vom SRF-Ticketing benachrichtigt.