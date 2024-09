Schon mal Musik auf Rätoromanisch gehört? Oder in der italienischen Schweiz an einem Konzert gewesen? Eine Musikerin oder einen Musiker aus der Romandie entdeckt? Am Schweizer Musiktag wollen wir genau das tun! SRF 3 blickt über den Rösti-, Capuns- und Risottograben und stellt einen Act aus jeder Sprachregion vor. So kommen der Bünder Künstler Mattiu, die Tessiner Sängerin Matilde und der Genfer Musiker Mik Ivy im Studio vorbei und spielen eine Livesession. Das ist aber noch nicht alles – hier der Überblick:

Ab 6 Uhr: Rückblick auf das Showcase mit Stefanie Heinzmann

Als Auftakt zum Schweizer Musiktag spielte Stefanie Heinzmann am Donnerstagabend ein spezielles Showcase-Konzert im Zürcher Radiostudio. Zusammen mit dem Orchester «Mikis Takeover! Ensemble» verwandelte sie ihre Hits in klassische Meisterwerke. Wir blicken am Schweizer Musiktag zurück auf die besondere Livesession.

7:20 Uhr: «Zum Glück ist Freitag» mit Schweizer Musikgrössen

Als Muntermacher am Freitagmorgen holen wir einige der grössten Schweizer Musikerinnen und Musiker ins Studio. Und zwar als Parodien in Fabian Untereggers Freitagsrunde. Der Komiker parodiert in der Rubrik «Zum Glück ist Freitag» jeweils Persönlichkeiten aus der Schweiz.

9 Uhr: Jan Seven Dettwyler vertont Schweizer TV-Momente

Legende: Jan Seven Dettwyler

Zahlenfetischist Jan Seven Dettwyler bringt am 13. September sein 13. Studioalbum heraus. Bei SRF 3 spricht er über sein neues deutschsprachige Album «Schwarz auf Grün». Und: Er bringt als Geschenk für den Schweizer Musiktag einen Soul-Song mit, in dem er legendäre Schweizer TV-Momente vertont. «Freude herrscht!».

Konzerte von Lausanner Musikfestival live Box aufklappen Box zuklappen Vom 13. bis 15. September findet in Lausanne die zehnte Ausgabe des Musikfestivals Label Suisse statt, das von RTS als Partnerin und Mx3 als Medienpartnerin unterstützt wird. Die Konzerte der Schweizer Talente aus allen Musikrichtungen können live oder zeitversetzt auf den Radiosendern der SRG miterlebt werden.

13:45 Uhr: Der Bündner Mattiu spielt live am Radio

Der Bündner Sänger hat es in sich: Als einer der wenigen Schweizer Künstler singt er auf Rätoromanisch. Und obwohl viele die Sprache wohl nicht verstehen, mit seinen Melodien trifft er mitten ins Herz.

Legende: Der 26-Jährige aus der Surselva war im Juni 2022 «SRF 3 Best Talent». David Caduff

16 Uhr: Die Tessinerin Matilde spielt live am Radio

Legende: Matilde

Matilde Casalini, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heisst, verspricht eine der «interessantesten Stimmen der Tessiner Musikszene» zu werden. So schrieb es RSI letztes Jahr. Die Musikerin überzeugt mit ihrem unverwechselbaren Schreibstil und ihrer kraftvollen Stimme.

15:30 Uhr: Dana über ihr zweites Album

Die Bieler Sängerin und «SRF 3 Best Talent» vom September 2022 veröffentlicht am Schweizer Musiktag ihr zweites Album «Teary-Eyed». «Es ist von allem inspiriert, das mich beschäftigt. Ich bin ein hochemotionaler Mensch und da gehören Tränen in den Augen dazu», erklärt sie ihren Albumtitel.

17:50 Uhr: Der Genfer Mik Ivy spielt live am Radio

Aufgewachsen in Genf, lebt Mik Ivy nun seit wenigen Wochen in New York und studiert dort Musik-Business. Im Juli hat er sein erstes Album herausgebracht: «Do Not Take The Flowers».

Legende: Ivys Debüt-Album heisst «Do Not Take The Flowers». Mik Ivy

19 Uhr: «Punkt CH» mit dem Best of Schweizer Musiktag

Einen Rückblick über den musikalischen Tag gibt's bei «Punkt CH».

20 Uhr: «Sounds!»

Zum Abschluss des Tages wird das Konzert des Fribourger Trios «The Young Gods» live auf Radio SRF 3 übertragen. Die Elektroband tritt um 20:30 Uhr in Lausanne auf.

Ab 22 Uhr strahlt «Sounds!» das Konzert der zweiten Fribourger Band «Crème Solaire» aus. Das Duo hat an der Bad Bonn Kilbi 2024 gespielt.