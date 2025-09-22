 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Das Filmplakat von Stiller mit Albrecht Schuch als James Larkin White
Legende: Ascot Elite Entertainment

Inhalt

Stiller Tickets für eine Kino-Vorpremiere gewinnen

Wir verlosen Tickets für die exklusive Vorpremiere von «Stiller» am 8. Oktober 2025 in Basel. Sie haben Lust, diesen Film im Kino zu schauen und in einem anschliessenden Gespräch mit dem Cast alles über die Hintergründe zu erfahren? Dann nehmen Sie jetzt an unserer Ticketverlosung teil!

22.09.2025, 16:57

Teilen

Gewinnen können Sie ein exklusives Package für zwei Personen. Darin enthalten sind zwei Kinotickets für die Vorpremiere am 8. Oktober 2025 inklusive vorgängigem Apéro sowie einem durch Radio SRF 2 Kultur moderierten Gespräch nach dem Film mit dem Cast.

Füllen Sie dafür das Verlosungsformular bis zum 3. Oktober 2025 um 12.00 Uhr aus und mit etwas Glück sitzen Sie schon bald mit einer Tüte Popcorn neben Ihrer Begleitung im Kinosaal des kult.kino atelier in Basel.

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.
Wir drücken die Daumen!

Programm

Box aufklappen Box zuklappen

Mittwoch, den 8. Oktober 2025

ab 19.00 Uhr: Eintreffen und Apéro
20.30 Uhr: Beginn Filmvorstellung
22.10 Uhr: Talkrunde mit Cast
ca. 22.45 Uhr: Ende

Filmbeschrieb

Box aufklappen Box zuklappen

Bei einer Zugreise durch die Schweiz wird der US-Amerikaner James Larkin White an der Grenze festgenommen. Der Vorwurf: Er sei der vor sieben Jahren verschwundene Bildhauer Anatol Stiller, der wegen seiner Verwicklung in eine dubiose politische Affäre gesucht wird. White bestreitet seine Schuld und beharrt darauf, nicht Stiller zu sein. Um ihn zu überführen, bittet die Staatsanwaltschaft Stillers Frau Julika um Hilfe. Aber auch sie vermag ihn nicht eindeutig zu identifizieren, in Erinnerungen wird aber mehr und mehr die Beziehung des Ehepaars offengelegt. Auch der Staatsanwalt hat eine überraschende Verbindung zu dem Verschwundenen. Was ist damals genau passiert und wer ist Stiller wirklich?

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)