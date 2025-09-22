Wir verlosen Tickets für die exklusive Vorpremiere von «Stiller» am 8. Oktober 2025 in Basel. Sie haben Lust, diesen Film im Kino zu schauen und in einem anschliessenden Gespräch mit dem Cast alles über die Hintergründe zu erfahren? Dann nehmen Sie jetzt an unserer Ticketverlosung teil!

Gewinnen können Sie ein exklusives Package für zwei Personen. Darin enthalten sind zwei Kinotickets für die Vorpremiere am 8. Oktober 2025 inklusive vorgängigem Apéro sowie einem durch Radio SRF 2 Kultur moderierten Gespräch nach dem Film mit dem Cast.

Füllen Sie dafür das Verlosungsformular bis zum 3. Oktober 2025 um 12.00 Uhr aus und mit etwas Glück sitzen Sie schon bald mit einer Tüte Popcorn neben Ihrer Begleitung im Kinosaal des kult.kino atelier in Basel.

Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.

Wir drücken die Daumen!

Programm Box aufklappen Box zuklappen Mittwoch, den 8. Oktober 2025 ab 19.00 Uhr: Eintreffen und Apéro

20.30 Uhr: Beginn Filmvorstellung

22.10 Uhr: Talkrunde mit Cast

ca. 22.45 Uhr: Ende