Gewinnen können Sie ein exklusives Package für zwei Personen. Darin enthalten sind zwei Kinotickets für die Vorpremiere am 8. Oktober 2025 inklusive vorgängigem Apéro sowie einem durch Radio SRF 2 Kultur moderierten Gespräch nach dem Film mit dem Cast.
Füllen Sie dafür das Verlosungsformular bis zum 3. Oktober 2025 um 12.00 Uhr aus und mit etwas Glück sitzen Sie schon bald mit einer Tüte Popcorn neben Ihrer Begleitung im Kinosaal des kult.kino atelier in Basel.
Die Gewinner:innen werden vom SRF-Ticketing per Mail benachrichtigt.
Wir drücken die Daumen!
Programm
Mittwoch, den 8. Oktober 2025
ab 19.00 Uhr: Eintreffen und Apéro
20.30 Uhr: Beginn Filmvorstellung
22.10 Uhr: Talkrunde mit Cast
ca. 22.45 Uhr: Ende
Filmbeschrieb
Bei einer Zugreise durch die Schweiz wird der US-Amerikaner James Larkin White an der Grenze festgenommen. Der Vorwurf: Er sei der vor sieben Jahren verschwundene Bildhauer Anatol Stiller, der wegen seiner Verwicklung in eine dubiose politische Affäre gesucht wird. White bestreitet seine Schuld und beharrt darauf, nicht Stiller zu sein. Um ihn zu überführen, bittet die Staatsanwaltschaft Stillers Frau Julika um Hilfe. Aber auch sie vermag ihn nicht eindeutig zu identifizieren, in Erinnerungen wird aber mehr und mehr die Beziehung des Ehepaars offengelegt. Auch der Staatsanwalt hat eine überraschende Verbindung zu dem Verschwundenen. Was ist damals genau passiert und wer ist Stiller wirklich?