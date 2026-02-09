 Zum Inhalt springen

Keyvisual mit Logo der Talksendung Tagesgespräch
Legende: SRF Talksendung «Tagesgespräch» SRF

«Tagesgespräch» Live Gratis-Tickets für das «Tagesgespräch» im Kaufleuten Zürich

Die politische Talkshow live im Festsaal erleben.

09.02.2026, 10:07

Am Montag, den 02. März 2026 wird die Talkshow «Tagesgespräch» live aus dem Kaufleuten in Zürich gesendet.

Das Thema

Der Abschied: Jacqueline Fehr über das Ende ihrer politischen Karriere

Nach fast vier Jahrzehnten Politik zieht die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr einen Schlussstrich. Im Live-Talk spricht sie so offen wie selten: über Macht und Zweifel, Erfolge und Fehler, über öffentlichen Druck, persönliche Entscheidungen und ihren Neubeginn als Unternehmerin. Was hat sie geprägt? Und warum geht sie jetzt?

Das Programm

  • Türöffnung: 12.00 Uhr
  • Start Live-Ausstrahlung: 13.00 Uhr
  • Ende: ca. 14.00 Uhr

Veranstaltungsort: Festsaal Kaufleuten in Zürich

Moderiert wird die Sendung von SRF-Moderator David Karasek.

Hier ein Gratisticket sichern:

«Tagesgespräch» live im Kaufleuten Zürich

Das «Tagesgespräch»

Das «Tagesgespräch» ist die meistgehörte politische Talksendung der Schweiz. An diesem Mittag wird die Sendung live vor Publikum im Kaufleuten Zürich durchgeführt und gleichzeitig auf Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News übertragen.

