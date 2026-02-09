Am Montag, den 02. März 2026 wird die Talkshow «Tagesgespräch» live aus dem Kaufleuten in Zürich gesendet.
Das Thema
Der Abschied: Jacqueline Fehr über das Ende ihrer politischen Karriere
Nach fast vier Jahrzehnten Politik zieht die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr einen Schlussstrich. Im Live-Talk spricht sie so offen wie selten: über Macht und Zweifel, Erfolge und Fehler, über öffentlichen Druck, persönliche Entscheidungen und ihren Neubeginn als Unternehmerin. Was hat sie geprägt? Und warum geht sie jetzt?
Das Programm
- Türöffnung: 12.00 Uhr
- Start Live-Ausstrahlung: 13.00 Uhr
- Ende: ca. 14.00 Uhr
Veranstaltungsort: Festsaal Kaufleuten in Zürich
Moderiert wird die Sendung von SRF-Moderator David Karasek.
Das «Tagesgespräch»
Das «Tagesgespräch» ist die meistgehörte politische Talksendung der Schweiz. An diesem Mittag wird die Sendung live vor Publikum im Kaufleuten Zürich durchgeführt und gleichzeitig auf Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News übertragen.