Die politische Talkshow live im Festsaal erleben.

Gratis-Tickets für das «Tagesgespräch» im Kaufleuten Zürich

Am Montag, den 02. März 2026 wird die Talkshow «Tagesgespräch» live aus dem Kaufleuten in Zürich gesendet.

Das Thema

Der Abschied: Jacqueline Fehr über das Ende ihrer politischen Karriere

Nach fast vier Jahrzehnten Politik zieht die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr einen Schlussstrich. Im Live-Talk spricht sie so offen wie selten: über Macht und Zweifel, Erfolge und Fehler, über öffentlichen Druck, persönliche Entscheidungen und ihren Neubeginn als Unternehmerin. Was hat sie geprägt? Und warum geht sie jetzt?

Das Programm

Türöffnung: 12.00 Uhr

Start Live-Ausstrahlung: 13.00 Uhr

Ende: ca. 14.00 Uhr

Veranstaltungsort: Festsaal Kaufleuten in Zürich

Moderiert wird die Sendung von SRF-Moderator David Karasek.

Das «Tagesgespräch»

Das «Tagesgespräch» ist die meistgehörte politische Talksendung der Schweiz. An diesem Mittag wird die Sendung live vor Publikum im Kaufleuten Zürich durchgeführt und gleichzeitig auf Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News übertragen.