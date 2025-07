Das Weltklasse-Meeting in Zürich begeistert Jahr für Jahr mit sportlichen Höchstleistungen – und am Donnerstag, den 28. August 2025 ist es wieder so weit! Das Stadion Letzigrund wird erneut zum Schauplatz spektakulärer Leichtathletik-Momente – beste Voraussetzung für einen Abend voller Emotionen und beeindruckender Leistungen in einer einzigartigen Atmosphäre.

Mit etwas Glück gewinnen Sie 1x 2 Tickets für die besten Plätze auf der Haupttribüne – und sind live dabei, wenn Schweizer Sportstars und internationale Top-Athletinnen und -Athleten um Bestmarken und die Trophäen der Wanda Diamond League kämpfen. Die Veranstaltung ist längst ausverkauft – nutzen Sie Ihre Chance, trotzdem hautnah dabei zu sein!

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 13. August 2025 um 23.59 Uhr.

Programm Box aufklappen Box zuklappen 16.30 Uhr - Stadionöffnung 17.30 Uhr - Beginn der Veranstaltung 18.45 Uhr - Eröffnungsfeier 22.00 Uhr - Abschlusszeremonie 22.15 Uhr - Veranstaltungsende

Sollten Sie nicht zu den glücklichen Gewinner:innen gehören, können Sie das Event vom 28. August 2025 dennoch live mitverfolgen: Und zwar ab 19.30 Uhr auf SRF zwei oder via SRF Sport App.