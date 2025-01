Nationale Auszeichnungen

Januar 2025

Prix Swissperform

Im Rahmen der Solothurner Filmtage werden die Schauspielpreise Prix Swissperform für herausragende Leistungen in TV-Produktionen verliehen. Sarah Viktoria Frick erhält den Preis für die beste Nebenrolle in «Tatort – Von Affen und Menschen»​. In der Doppelrolle beseitigt sie ihre eineiige Zwillingsschwester und übernimmt deren Identität. Der Jurypreis wird an Sophie Hutter für ihre Rolle der Sarah Wyss in der SRF-Serie «Neumatt»​verliehen. Die Darstellerin spielt die Bauerntochter, die mit ihrer Familie für den Erhalt des elterlichen Hofes kämpft, laut Jury mit einer Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 26. Januar 2025 in Solothurn statt.