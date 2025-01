Nationale Auszeichnungen

Dezember 2024

Schweizer Journalist des Jahres

Susanne Brunner, Auslandredaktorin und Leiterin der Auslandredaktion von Radio SRF, ist beim Voting des Branchenmagazins «Schweizer Journalist:in» zur Journalistin des Jahres gewählt worden. 1126 Teilnehmerinnen stimmten ab, welche journalistisch Tätigen während des Jahres aussergewöhnliche Arbeit geleistet haben. In Rahmen der Votings gibt es vier weitere Auszeichnungen für SRF-Medienschaffende: Wirtschaftsjournalist und Moderator Reto Lipp gewinnt in der Kategorie «Wirtschaft», in der Kategorie «Gesellschaft» wird Moderatorin und Journalistin Mona Vetsch geehrt. Russland-Korrespondent David Nauer ist Reporter des Jahres. In der Kategorie «Radio/Audio» wird Salvador Atasoy, Radiomoderator und Journalist, ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 24. März 2025 im Museum für Gestaltung in Zürich statt.

November 2024

Goldene Feder für den Wirtschaftsjournalisten 2024

SRF-Wirtschaftsredaktor und -Moderator Reto Lipp erhielt die «Goldene Feder für den Wirtschaftsjournalisten 2024» – vom Schweizerischen Verband für interne und integrierte Kommunikation (SVIK). Die Begründung: Ihn gelinge es, Fragen aus Wirtschaft und Politik klar und verständlich zu erläutern, betriebs- sowie volkswirtschaftliches Wissen verständlich aufzuarbeiten und Einblicke in Unternehmensvorgänge und in die Wirtschaftspolitik zu vermitteln. Reto Lipp moderiert das SRF-Wirtschaftsmagazin «Eco Talk» mit diversen Gesprächsgästen. Ausserdem analysiert und präsentiert er regelmässig Wirtschaftsvorgänge in der «Tagesschau», in «10 vor 10» und «SRF Börse».

Oktober 2024

Swiss Influence Awards 2024

Das Team des SRF-Comedy- und Satireformats «Studio 404» erhielt den Swiss Influence Award in der Kategorie «Media». Die Auszeichnungen werden an Persönlichkeiten vergeben, die mit inspirierendem Content die Schweiz bewegen. Das Team hinter «Studio 404» produziert seit 2023 Inhalte für Youtube, Instagram und Tiktok – neben einem regelmässigen Wochenrückblick auch Parodien, Challenges und weitere Aktionen.

Beispiele aus «Studio 404»



September 2024

Private-Medienpreis für Qualitätsjournalismus

Zwei SRF-Beiträge haben den Private-Medienpreis für Qualitätsjournalismus gewonnen: Mit dem «SRF DOK: Unser täglich Fleisch – Von Gülle, Jobs und Umweltschäden» hat Karin Bauer in der Kategorie «Politik und Gesellschaft» den Ehrenpreis gewonnen. Die Jury-Beurteilung: Mit sorgfältiger Recherche und klarer Darstellung macht die Dokumentation die komplexen ökologischen Zusammenhänge greifbar und zeigt, wie Nährstoffüberschüsse aus der Tierhaltung das empfindliche Gleichgewicht ganzer Ökosysteme in den umliegenden Seen und Wäldern stören und zerstören. In der Kategorie «Wirtschaft und Finanz» wurde die Podcast-Serie «News Plus: Spezial – Das Ende der Credit Suisse» von Thomas Baumgartner, Raphaël Günther, Oliver Kerrison, Nicolas Malzacher und Céline Raval mit dem Ehrenpreis prämiert. Die Serie gibt Einblick in eine Krise, in der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie mächtige Institutionen bis an die Grenze gehen, um eine globale Finanzkrise zu verhindern. Der undotierte Sonderpreis über alle Kategorien ging an das Team des «Tagesgespräch». Das Format liefert seit mehr als 20 Jahren fundierte Hintergründe zu den aktuellen Schlagzeilen, eine Vertiefung zu gesellschaftspolitischen Entwicklungen, engagierte Debatten zu politischen Fragen, sachliche Einschätzungen von Expertinnen und lebhafte Schilderungen von Akteurinnen und Korrespondenten aus aller Welt.



September 2024

Medienranking Medienqualität Schweiz: Goldenes Q

Das SRF-Nachrichtenmagazin «Echo der Zeit» führt im Medienqualitätsranking erneut die Bestenliste der 42 bewerteten Informationsmedien der Schweiz an. Die Radiosendung erhielt über alle Radio- und Fernsehsendungen hinweg das beste Qualitätsranking und gewann somit zum fünften Mal in Folge die Auszeichnung das Goldene Q. Fürs Ranking wurde die Qualität der Berichterstattung mittels eines inhaltsanalytischen Verfahrens gemessen. Dazu untersuchte eine repräsentative Bevölkerungsumfrage die Qualitätswahrnehmung des Publikums.

«Tagesschau» mit Top-Impact-Score im Medienrating Medienqualität Box aufklappen Box zuklappen Seit 2022 wird im Medienrating auch der Impact-Score bewertet. Er weist die Wirkstärke der untersuchten Medientitel aus, die diese bei politischen und wirtschaftlichen Themen auf die Meinungsbildung ausüben. In den Impact-Score fliessen zu gleichen Teilen zwei Faktoren ein: zum einen die Reichweite und Nutzungshäufigkeit, zum anderen der Informations- und Verständnisgewinn bei politischen und wirtschaftlichen Themen. Bei den Ergebnissen zeigt sich, dass die SRG-Titel die Gesamtliste klar anführen. Neun von dreizehn Medientiteln mit den höchsten Impact-Scores gehören zu SRF und RTS. An der Spitze stehen die «Tagesschau» und das französischsprachige Pendant «Le Journal». Mit etwas Abstand folgen die Sendungen «10 vor 10», die Newssites «rts.ch/info» und «srf.ch/news», das Mittagsmagazin «Le 12h30» und «Rendez-vous».

September 2024

Prophil-Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie

Das SRF-Moderationsduo Barbara Bleisch und Yves Bossart erhielt den Prophil-Preis 2024 für herausragende Verdienste um die Förderung der Philosophie. In der Begründung hiess es, Bleisch und Bossart hätten über viele Jahre hinweg die «Sternstunde Philosophie» als zentrale Figuren massgeblich geprägt. Mit ihrem Format «Bleisch & Bossart» hätten sie zudem eine bedeutende Plattform geschaffen, die zeige, dass tiefgründiges Philosophieren und der Bezug zu alltäglichen Fragen nicht nur harmonieren, sondern einander bedingen würden. Der Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie wurde in diesem Jahr erstmals verliehen und soll künftig alle drei Jahre vergeben werden.

Mai 2024

Prix Walo

SRF gewann bei der Verleihung des 48. Prix Walo mehrere Preise: Fernsehreporterin und Moderatorin Mona Vetsch wurde als Publikumsliebling ausgezeichnet. Die Spionageserie «Davos 1917» erhielt die Ehrung als beste TV-Produktion und deren Hauptdarstellerin Dominique Devenport als beste Schauspielerin. Ausserdem wurde die SRF-Koproduktion «Bon Schuur Ticino» über eine einsprachige Schweiz zur besten Filmproduktion gekürt. Der Prix Walo, seit 1974 vergeben, gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Schweizer Unterhaltungsbranche.

April 2024

Medienpreis Aargau/Solothurn

Die TV-Journalistin Wilma Hahn erhielt den Medienpreis Aargau/Solothurn in der Kategorie TV/Video für ihren «Schweiz aktuell»-Beitrag «Mehr Unterstützung für trauernde Kinder». Radio-Journalistin Maj-Britt Horlacher gewann den Preis in der Sparte Radio/Audio für ihren «Zeitblende»-Beitrag «Andreas Keller-Jäggi und das Schächtverbot: Tierliebe oder Judenhass?».



April 2024

Swiss Press Award

Moderator und Bundeshaus-Korrespondent Dominik Meier gewann den Swiss Press Award Audio für die «Samstagsrundschau» auf Radio SRF 1. In der Kategorie Video belegte Auslandkorrespondent Peter Balzli den zweiten Platz für die «10 vor 10»-Reportage «Ethnische Säuberung per Gesetz in Südserbien». Stefanie Hablützel erhielt in der Kategorie Local den dritten Platz für ihre Berichterstattung zum Nazi-Denkmal in Chur.



April 2024

Katholischer Medienpreis

Kultur-Redaktorin Nicole Freudiger gewann den Katholischen Medienpreis für ihren Podcast «Nonne mit 27 – Warum junge Menschen heute noch ins Kloster ziehen». Darin erzählt sie unter anderem die Geschichte einer 27-jährigen Novizin, die sich für das Leben als Dominikanerin entschieden hat.

März 2024

Swiss Podcast Awards

Der SRF-Podcast «Syk​ora Gisler» erhielt bei den Swiss Podcast Awards in der Kategorie «Sport» eine Juryauszeichnung. In ihrem Fussball-Podcast unterhalten sich SRF-3-Moderator Tom Gisler und «Zwölf»-Chefredaktor Mämä Sykora mit Haltung, Herz und einer guten Prise Humor über ihr Lieblingsthema. Dazu stösst jeweils ein prominenter Gast, der das Duo mit scharfer Zunge und genauso viel Fussballherz ergänzt.​

März 2024

Schweizer Filmpreis 2024

Drei SRF-Koproduktionen gewannen bei der Verleihung des Schweizer Filmpreis in fünf Kategorien: «Blackbird Blackbird Blackberry» von Elene Naveriani erhielt die Auszeichnungen «Bester Spielfilm», «Bestes Drehbuch» und «Beste Montage». Der Film handelt von der 48-jährigen Ethéro, die sich, in einem kleinen Dorf lebend, zwischen einem unabhängigen Leben oder der Beziehung zu einer grossen Liebe entscheiden muss. «Bester Dokumentarfilm» wurde «Die Anhörung» von Lisa Gerig. Er handelt von vier abgewiesenen Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, die die Anhörung zu ihren Fluchtgründen nachstellen und damit den Kern des Asylverfahrens beleuchten. Der Film gibt zum ersten Mal Einblick in die heikle Anhörungssituation und stellt damit das Asylverfahren selbst in Frage. Den Quartz in der Kategorie «Bester Kurzfilm» erhielt «La Gravidité» von Jela Hasler. Darin kommt die Protagonistin Laurianne beim Warten auf das Ergebnis ihres Schwangerschaftstests ins Hadern. Nicht mit der Entscheidung, was zu tun ist, sondern mit der Verantwortung und der Frage, wie allein sie damit ist.

Januar 2024

Solothurner Filmtage:

Prix de Soleure und Prix du Public

Drei SRF-Koproduktionen gewannen an den 59. Solothurner Filmtagen: Der Prix de Soleure der 59. Solothurner Filmtage ging an den Dokumentarfilm «Die Anhörung» von Lisa Gerig. «Echte Schweizer» von Luka Popadić wurde mit dem Prix du Public ausgezeichnet und den Publikumspreis für den besten Animationsfilm erhielt der an der Hochschule Luzern produzierte Film «Crevette».

Januar 2024

Solothurner Filmtage:

Prix Swissperform

Im Rahmen der Solothurner Filmtage haben zwei Darstellerinnen und Darsteller von SRF-Serienproduktionen den Schauspielpreis Prix Swissperform erhalten. Den Preis für die beste Hauptrolle erhält Dominique Devenport für ihre Rolle als Krankenschwester Johanna Gabathuler in der historischen Spionage-Serie «Davos 1917». Carol Schuler wird mit dem Jurypreis für ihre Rolle als Zürcher «Tatort»-Komissarin ausgezeichnet.

Internationale Auszeichnungen

Dezember 2024

Anti-Stigma Award 2024

Der Dachverband Alzheimer Europe hat den Anti-Stigma Award 2024 verliehen: Der erste Platz ging an die «Reporter»-Dokumentation «Alzheimer mit 56 – Das Familienleben nach der Diagnose» von SRF-Produzent Magnus Renggli.



November 2024

Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik (D)

Für ihre Komposition zum «Tatort – Von Affen und Menschen» von SRF wurde Mirjam Skal mit dem Rolf-Hans Müller Preis für Filmmusik ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: «Mirjam Skal zeigt ein grosses Gespür dafür, dem Film durch ein sehr markantes, eigensinniges Klangkonzept, das geschmackvoll tradierte, orchestrale Instrumente mit elektronischen Klängen vermählt, eine zusätzliche Dimension zu verleihen. Ihrer Komposition gelingt durch eingängige Themen und der vielschichtigen klanglichen Gestaltung eine geschickte Balance zwischen Spannung, Dynamik und Emotion.» Der Rolf-Hans Müller Preis, ausgerichtet vom Südwestrundfunk, ehrt seit 1992 Nachwuchskomponisten und -komponistinnen für herausragende Filmmusik.



Oktober 2024

Eyes & Ears Awards (D)

Drei mal Gold und zwei Mal Silber erhielt SRF bei den Internationalen Eyes & Ears Awards für besonders kreative, innovative und effektive Design- Promotions- und Markenkommunikationsmassnahmen. Für die SRF-Serie «Davos 1917» gab es drei Auszeichnungen: Gold in der Kategorie «Beste Programm-Kampagne: Fiktionale Eigenproduktion» und in der Kategorie «Bestes-Lead-In: Fiktion» für den Programmvorspann. Zudem wurde der Schwerpunkt «Thema SRF Volksmusik» zweifach ausgezeichnet: mit dem ersten Platz in der Kategorie «Bestes Sound Design» für den Imagefilm und dem zweiten Platz in der Kategorie «Bester Promotion-Spot für eine Sonderprogrammierung».

Juli 2024

«Grand Prix Nova» (RO)

Das SRF-Hörspiel «Fünf beste Tage» von Erwin Koch, Stefan Weber und Reto Ott gewann am internationalen Hörspielwettbewerb «Grand Prix Nova» in Bukarest den zweiten Preis . Das Hörspiel erzählt von einer unheilbar kranken Frau, die beschlossen hat, aus dem Leben zu scheiden. Sie verbringt ihre fünf letzten Tage gemeinsam mit ihrem Partner und beide lernen sich noch einmal neu kennen.

Übrigens: Das Hörspiel wurde ausserdem von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Februar 2024 ausgezeichnet.



Mai 2024

European Publishing Award

Mit dem Artikel «Das Haus an der Perwomajskaja Nr. 2» gewinnt der SRF-Storytellingdesk in Zusammenarbeit mit der damaligen Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky den European Publishing Award für Digitales Storytelling. Die Reportage rollt das Schicksal des Hauses in der Ostukraine und seiner Bewohnenden auf. Das Haus steht stellvertretend für die Ukraine im Krieg – die Bewohnerinnen des Landes haben wie die Bewohner des Hauses oft nur Dank Zufall überlebt.

März 2024

Deutscher Fernsehkrimi-Preis

Lorenz Langenegger und Stefan Brunner, Drehbuchautoren des Schweizer «Tatort» mit dem Titel «Von Affen und Menschen», gewannen im Rahmen des deutschen Fernsehkrimi-Festivals in Wiesbaden den «Sonderpreis Drehbuch». In der prämierten Folge beschäftigen mysteriöse Mordfälle die Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott – darunter ein toter Schimpanse.

Übersicht der Preise und Würdigungen aus dem Vorjahr