Nationale Auszeichnungen

Dezember 2021

Journalistinnen und Journalisten des Jahres

SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky ist beim Voting des Branchenmagazins «Schweizer Journalist:in» zur Journalistin des Jahres gewählt worden. In der Kategorie Politik gewinnt Oliver Washington. Susanne Brunner wird Audiojournalistin und Hanspeter Bäni Videojournalist des Jahres.

Dezember 2021

Arosa Humorfestival

Der Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Regisseur der Walliser Polizeikomödie «Tschugger» David Constantin erhält am 30. Arosa Humorfestival die Humorschaufel. Die fünfteilige Serie ist eine Produktion von SRF und Shining Film in Zusammenarbeit mit Sky Schweiz.

November 2021

Prix Walo

Die Radiotalkshow «Persönlich» von Radio SRF 1 hat an der Prix Walo-Verleihung die Auszeichnung als beste Radio-Produktion gewonnen. In der Sendung sind jeden Sonntagmorgen jeweils zwei Personen aus Kultur, Unterhaltung, Wirtschaft oder Politik zu Gast und erzählen live aus ihrem Leben. Als weitere Preisträgerin gewann Mona Vetsch Silber in der Kategorie «Publikumsliebling» und die SRF-Koproduktion «Zwingli» über den Zürcher Reformator Huldrych Zwingli erhielt die Auszeichnung als beste Filmproduktion.

September 2021

Best of Swiss Web

Das Biografie-Tool «SRF Timelines» wurde mit dem Silver Award von Best of Swiss Web ausgezeichnet. Das Tool zeigt Userinnen und Usern aufgrund ihres Geburtsdatums einen Zeitstrahl, auf dem anhand biografischer Meilensteine des eigenen Lebens Videos aus dem SRF-Archiv angezeigt werden.

September 2021

Medienpreis Aargau/Solothurn

Für seinen Zweiteiler «Michelle – Ein Leben auf der Achterbahn» wird SRF-Dokumentarfilmer Hanspeter Bäni in der Kategorie TV/Video mit dem 23. Medienpreis Aargau/Solothurn geehrt.

Juni 2021

Medienpreis der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen

Für seinen Beitrag «Fragen, Anschuldigungen, Vorwürfe: Eine Familie im Corona-Strudel» wurde Matthias von Wartburg vom «Regionaljournal BE FR VS» mit dem Radiopreis der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen ausgezeichnet. Der Fernsehpreis wurde an Christof Franzen für seinen «DOK»-Film «Nasa-Direktor Thomas Zurbuchen – Von Heiligenschwendi auf den Mars» verliehen.

Mai 2021

Schweizerischer Arbeitgeberverband:

Private-Medienpreis für Qualitätsjournalismus

Für die «ECO»-Serie «Folgen der Corona-Krise für Berufseinsteiger» wurden Urs Bachofner und Daniel Stadelmann im Rahmen der 20. Verleihung des «Private»-Medienpreises für Qualitätsjournalismus ausgezeichnet. Die beiden erhielten den Sonderpreis des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV).

März 2021

Schweizer Filmpreis

Bei der Verleihung des diesjährigen Schweizer Filmpreises wurden drei Doku-Koproduktionen von SRF ausgezeichnet. Der Preis für den «Besten Dokumentarfilm» ging dieses Jahr an Milo Rau mit «Das neue Evangelium». Weiteren erhielt Thaïs Odermatt für «Amazonen einer Grossstadt» den Preis für den «Besten Abschlussfilm» und Alice Schmid wurde für die Filmmusik in «Burning Memories» gewürdigt. Alle drei Dokumentarfilme wurden im Rahmen des «Pacte de l'audiovisuel» mit SRF koproduziert. Ausserdem wurde «Wilder»-Darstellerin Sarah Spale für ihre Rolle in der SRG-Koproduktion «Platzspitzbaby» als «Beste Darstellerin» geehrt.

Januar 2021

Solothurner Filmtage:

Schauspielpreis Prix Swissperform

Im Rahmen der 56. Solothurner Filmtage wurde auch in diesem Jahr der Schauspielpreis Prix Swissperform vergeben. Alle vier Auszeichnungen gehen an Darstellerinnen und Darsteller in SRF-Produktionen: Sarah Spale erhält für ihre Darstellung in der Krimiserie «Wilder» den Spezialpreis, Annina Walt sowie Dimitri Stapfer werden für ihre Hauptrollen in der historische Dramaserie «Frieden» geehrt und Rachel Braunschweig für ihre Nebenrolle im «Tatort – Züri brännt».

Internationale Auszeichnungen

Oktober 2021

Salzburger Stier 2022 (D-A-CH-I)

Das Duo Fatima Moumouni und Laurin Buser gewinnt für die Schweiz den Salzburger Stier 2022. Die beiden sind unter anderem Hosts des SRF-Formats «Tabula Rasa», worin junge Erwachsene tabulos über die aktuellen Themen ihrer Generation diskutieren.

Oktober 2021

Zonser Hörspieltage (D)

Zwei SRF-Produktionen wurden an den 26. Zonser Hörspieltagen mit den Hauptpreisen ausgezeichnet. Sibylle Mumenthaler erhielt für ihre Rolle in

«S Geburtsverhör» die Auszeichnung als beste Darstellerin, während «Obsi» von Heinz Stalder als bestes Mundart-Hörspiel des Jahres prämiert wurde.

Oktober 2021

New York Festivals Radio Awards

Das SRF-Hörspiel «Roll over Beethoven» gewinnt Silber an den elften New York Festivals Radio Awards in der Kategorie «Best Mini Series». Das prämierte SRF-Hörspiel ist eine humorvolle Sitcom über Ludwig van Beethovens Leben. Ausserdem war eine Episode des Hörspielpodcasts «Grauen» unter den Finalisten in der Kategorie «Best Director».

Oktober 2021

Grand Prix Nova in Bukarest (RO)

Das Hörspiel «Küchengeflüster – Gerichte mit Geschichte» erhält Silber am Grand Prix Nova in Bukarest. Der erste kulinarische Doku-Fiction-Podcast widmet sich in humorvoller Art in sieben Folgen den Klassikern der Speisekarte.

Oktober 2021

Deutsche Akademie der Darstellenden Künste (D):

Hörspiel des Monats September

Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste hat die SRF-Koproduktion «Das grosse Heft» von Ágota Kristóf zum Hörspiel des Monats September gekürt. Die Produktion erzählt die Geschichte von zwei Zwillingsbrüdern im Zweiten Weltkrieg.

Juni 2021

Deutschen Akademie der Darstellenden Künste (D):

Hörspiel des Monats Mai

Die Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste hat das SRF-Hörspiel «Hier ist noch alles möglich» von Gianna Molinari in der Regie von Julia Glaus zum «Hörspiel des Monats» gekürt. Jeden Monat zeichnet die Akademie ein neues Hörspiel von ARD sowie SRF und ORF aus.

Mai 2021

Hot Docs (CAN):

Best International Feature Documentary Award

Der Dokumentarfilm «Ostrov – Lost Island» von Svetlana Rodina und Laurent Stoop hat am grössten Dokumentarfilmfestival Nordamerikas Hot Docs den Best International Feature Documentary Award gewonnen. Die SRF-Koproduktion begleitet eine Gemeinschaft von Fischern auf der Insel Ostrov im Kaspischen Meer, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auf sich allein gestellt und gezwungen sind, illegal zu fischen.

Mai 2021

Grimme-Preis (D)

Der Dokumentarfilm «Der Ast, auf dem ich sitze – Ein Steuerparadies in der Schweiz» von Luzia Schmid wurde mit dem Grimme-Preis 2021, einem der renommiertesten deutschen Filmpreise, ausgezeichnet. In der Kategorie «Information und Kultur» setzte sich der Film der Zuger Regisseurin gegen die starke Konkurrenz durch. In ihrer SRF-Koproduktion über den Aufstieg der Zuger Steueroase geht Luzia Schmid Fragen über Moral und Gerechtigkeit nach.

März 2021

Rome Prisma Festival (I)

und

SFAAF South Film and Arts Academy Festival (CHL)

Die zwei Comedy-Pilotfolgen «Fisch am Stiel» von Jan Linhart wurden am Rome Prisma Festival mit dem Preis «Best Web Series / TV Pilot» ausgezeichnet. Auch am chilenischen SFAAF South Film and Arts Academy Festival gewannen die beiden Episoden den «Best Web Serie»-Preis.

März 2021

Berlinale (D):

Regiepreis und Fipresci-Preis

Die fiktionale SRF-Koproduktion «Das Mädchen und die Spinne» von Ramon und Silvan Zürcher wurde an der Berlinale 2021 sowohl mit dem Regiepreis als auch mit dem Fipresci-Preis ausgezeichnet.

