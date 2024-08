Andy Müller arbeitete ab 2007 als SRF-Korrespondent für die Region Zürich Schaffhausen. 2011 stiess er zum News-Magazin «10 vor 10», zuerst als Produzent und Redaktor, ab 2015 als stellvertretender Redaktionsleiter.

Im August 2018 wechselte Andy Müller als Redaktor ins Bundeshaus. Er berichtet über wichtige Geschäfte aus der Bundespolitik und verfügt über ein grosses Netzwerk in der Bundesverwaltung, den politischen Parteien, den Verbänden und der Wirtschaft.

Über die vielen Jahre im Journalismus konnte sich Andy Müller in einigen Dossiers Expertenwissen aneignen. Er empfindet es als Privileg, mit seiner Berichterstattung über bundespolitische Themen zur Meinungsvielfalt in der Schweiz beitragen zu dürfen.