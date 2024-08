Fredy Gsteiger studierte Wirtschaftswissenschaften an der HSG in St. Gallen, gefolgt von Politikwissenschaften an der Universität Lyon und der Universität Laval in Québec.

Fredy Gsteiger war als Nahostredaktor und als Paris-Korrespondent bei der «Zeit» tätig. Seine berufliche Laufbahn brachte ihn anschliessend zur «Weltwoche», wo er als Chefredaktor arbeitete. Im Jahr 2002 wechselte Fredy Gsteiger zu SRF und wurde 2006 diplomatischer Korrespondent. Später übernahm er zusätzlich den Posten als stellvertretender Chefredaktor SRF Audio und Digital.

Ich will die Welt verstehen lernen und versuchen, sie einem breiten Publikum zu erklären.

Artikelübersicht Box aufklappen Box zuklappen Hier finden Sie alle Artikel von Fredy Gsteiger.

Soziale Profile:

Fredy Gsteiger auf LinkedIn