Der 24. Oktober 2023 war alles andere als ein gewöhnlicher Dienstagabend. Zumindest für die 3x2 Gewinner:innen von Radio SRF 3, die Bligg in seinem Studio in Horgen besuchen durften.

Goldene Schallplatten, ein Regal voller persönlicher Geschichten und Songentwürfe, die heute ganz anders auf dem neusten Album «Tradition» zu hören sind: Während 90 Minuten erhielt das kleine Publikum eine ganz besondere Tour.

1 / 5 Legende: Die Wand des Ruhms. Ein Beweis für Bliggs Erfolg in der Schweizer Musikszene SRF 2 / 5 Legende: Wo die Kreativität fliesst: Bliggs Mischpult, das Herzstück seines Studios SRF 3 / 5 Legende: Bligg teilt an diesem Abend viele persönliche Geschichten. Ein intimer Einblick, den die Fans so schnell nicht vergessen werden SRF 4 / 5 Legende: Auf seinem neuen Album «Tradition» erzählt Bligg 14 starke Geschichten SRF 5 / 5 Legende: Ein unvergesslicher Moment: Bligg umgeben von glücklichen Fans in seinem heiligen Studio SRF

Das Studio selbst war ein Spiegelbild von Bligg: durchdacht und aufgeräumt. Beim lockeren Rundgang lieferte der Musiker Anekdoten, etwa wie eine spontane Begegnung mit einem Rosenverkäufer den Song «Rosalie» beflügelte. Für angehende Musiker:innen teilte er seine Tipps – Ratschläge, die nur ein Veteran so formulieren kann. Der Abend endete so persönlich, wie er begonnen hatte: mit Fotos, Unterschriften und einer persönlichen Einladung zum Bligg-Konzert in Zürich am darauffolgenden Tag.