Da bleiben keine Wünsche offen - Als Ehrengast von Radio SRF 1 ans Konzert von Rod Stewart

Am 27. Juni 2024 trat der britische Popsänger Rod Stewart im Hallenstadion Zürich auf. Live mit dabei: sechs glückliche Hörer:innen. In einer Verlosung von Radio SRF 1 gewannen sie ein Konzertticket und ergatterten sich zusätzlich einen exklusiven Einblick in den Alltag eines Radiosenders.