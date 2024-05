«Eindrücklich und grossartig»: ein Konzert der anderen Art

Stress und seine Band spielten an jenem Nachmittag vor dem eigentlichen Konzert ihre Hits in kleinem Rahmen, exklusiv für die drei Gewinner:innen der Verlosung von Radio SRF 3 und ihre Begleitpersonen. Das sechsköpfige Publikum erlebte am Mini-Konzert eine einzigartige Atmosphäre: Es kam der Band so nah wie sonst nie. Regula, eine der glücklichen Gewinnerinnen, konnte sich nicht mehr auf ihrem Platz halten und tanzte allein in der ersten Reihe.

Stress ganz persönlich im Meet & Greet

Nach dem Mini-Konzert nahm sich Stress viel Zeit für das kleine Publikum. Es konnte den Rapper über sein Musikerleben ausfragen und kam in den Genuss eines freundlichen, intimen Austauschs. Durch das hautnahe Meet & Greet lernten die Teilnehmenden Stress als Menschen kennen – eine Seite von ihm, die den meisten Fans für gewöhnlich verborgen bleibt. Der gemeinsame Besuch des eigentlichen Konzerts am Abend rundete das Gästeerlebnis ab.

Eindrücke des Gästeerlebnisses

1 / 2 Legende: Meet & Greet mit Stress Der Schweizer Rapper beantwortet alle Fragen zu seinem Musikerleben. @lifeoval & Helin Yesilkaya 2 / 2 Legende: Meet & Greet mit Stress Der Austausch zwischen den Teilnehmenden des Gästeerlebnisses und Stress war sehr freundlich und intim. @lifeoval & Helin Yesilkaya