Aufgewachsen in Kanada, Schottland, Deutschland und den Kantonen Glarus und Freiburg, entwickelte Susanne Brunner schon früh ein Interesse für Sprachen. Sie studierte im kanadischen Ottawa an der Carleton University School of Journalism und stellte so die Weichen in Richtung Radiojournalismus.

Während ihrer langjährigen Zeit bei SRF war Susanne Brunner bereits US-Korrespondentin, Romandie-Korrespondentin und Nahostkorrespondentin. Zudem führte sie Interviews im «Tagesgespräch». 2022 übernahm Susanne Brunner die Leitung der Auslandredaktion beim Radio und wechselte 2023 in ihre aktuelle Stelle als Auslandredaktorin.

Susanne Brunner ist regelmässig im Nahen Osten unterwegs und lernt Arabisch und Hebräisch.

Sprachen bleiben – neben dem Radiojournalismus – meine Leidenschaft.