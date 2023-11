Am Samstag kehrt Thomas Gottschalk mit seiner Show ein allerletztes Mal auf die Bildschirme zurück. Auch eine Schweizer Wette ist dabei: Acht Männer wollen die 7000 Kilogramm schwere Stanserhornbahn zehn Meter den Berg hinaufziehen. Grund genug, einen Blick auf die verrücktesten TV-Momente in der Geschichte der Sendung zu werfen. Wetten, dass Schweizerinnen und Schweizer für einige Highlights verantwortlich sind? Top, die Wette gilt!

Welche Wetten begeistern zum Schluss? Box aufklappen Box zuklappen Am Samstag, 25. November 2023 kehrt «Wetten, dass..?» zum letzten Mal auf die Bildschirme zurück. Live ab 20.15 Uhr auf SRF 1.

Die springende Kuh Sibylle

Der Landwirt Bruno Isliker wettet, dass er seine Kuh Sibylle melken und danach mit ihr über mehrere Hürden springen kann. Der Clou: Dabei balanciert er das Glas mit der eben gemolkenen Milch in der Hand, ohne sie zu verschütten. Spoiler: Bruno und Sibylle schaffen den Parcours bravourös und so bleibt am Ende genug Milch im Glas, sodass Bruno Isliker sie auf ex trinken und mit spitzbübischem Lächeln seinen Milch-Schnauz präsentieren kann.

03:07 Video Bruno Isliker mit seiner Kuh Sibylle Aus Archivperlen vom 15.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.

Ratespiel mit 50 Décolletés

Die Basler Projektleiterin Stefanie Schmid wettet, dass sie 50 Freundinnen an deren Décolletés erkennt. Dafür stehen die Frauen hinter einer Wand, Stefanie Schmid sieht nur die Ausschnitte. «Ich versuchte mir alles zu merken: Hautstruktur und -farbe, Muttermale, Schlüsselbeine», sagt sie zur Wett-Vorbereitung. Sie gewinnt die Wette, die nebenbei auch einen sozialen Hintergrund hat: Stefanie Schmid und ihre Freundinnen sammeln damit Geld, das sie der Krebsliga zur Brustkrebsprävention spenden.

00:56 Video Stefanie Schmid und die 50 Décolletés Aus Archivperlen vom 15.11.2022. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Köbi Schwitter, die Lunge

Ganze 6 Mal ist Köbi Schwitter bei «Wetten dass..?» aufgetreten. Das ist Rekord. Und jedes Mal ist seine Lunge sein wichtigstes Werkzeug für die Wetten. Bettflaschen, Wasserbett oder einen Ballon durch einen 6 Kilometer langen Schlauch: All das hat er aufgeblasen und zum Platzen gebracht.

04:18 Video Köbi Schwitters Lunge ist sein Kapital Aus Archivperlen vom 15.11.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 18 Sekunden.

Wenn der Skirennfahrer baggert

Paul Accola kennt man vor allem als erfolgreichen Skirennfahrer. Aber nicht nur mit dem Sieg im Gesamtweltcup 1992 bleibt er in Erinnerung, sondern auch mit seinem Auftritt bei «Wetten dass..?». Dort bewältigt er einen Parcours mit Bagger, und zwar schneller als einer der besten Baggerfahrer der Firma Menzi Muck. Damit wird er Wettkönig des Abends.

00:28 Video Paul Accola wird mit seinen Bagger-Künsten Wettkönig Aus Archivperlen vom 15.11.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

99-jähriges Militärvelo gegen Rennrad

Eigentlich klingt es nach klaren Voraussetzungen: Altes Schweizer Militärvelo gegen modernes Rennrad. Daniel Markwalder, Projektleiter im Metall- und Fassadenbau, gegen Radrennprofi Jens Voigt. Und doch schafft der Schweizer bei «Wetten dass..?» die Überraschung: Er gewinnt das Rennen über 200 Meter gegen seinen Kontrahenten.

01:19 Video Auf dem 99-jährigen Militärvelo gegen Profi-Rennfahrer Aus Archivperlen vom 15.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

