Legende: Phillip Tarr, Co-Chefarzt des universitären Zentrums für Innere Medizin am Kantonsspital Baselland und Leiter Infektiologie und Spitalhygiene, hat Impfskepsis wissenschaftlich untersucht. Wie beurteilt er die Impfkampagne im Rückblick? ZVG

SRF: Im Januar 2021 begann die Schweiz gegen Covid-19 zu impfen. Die Behörden betonten von Anfang an, die Impfung sei «sicher». War das rückblickend richtig?

Philip Tarr: Die Behörden stützten sich auf die Zulassungsstudien der Firmen Pfizer/Biontech und Moderna, die die Covid-Impfung in der zweiten Jahreshälfte 2020 bei je 15'000 bis 20'000 Menschen getestet hatten. Man wusste also zu diesem Zeitpunkt, dass insgesamt rund 40'000 Menschen keine schwerwiegenden Nebenwirkungen erlitten hatten.

Wenn man nun aufgrund solcher Daten eine Impfung als «sicher» empfiehlt, müsste man gleichzeitig erwähnen, dass seltenere Nebenwirkungen – die nur bei einer Person unter 50'000 oder 100'000 auftreten – in den Zulassungsstudien gar nicht erkennbar waren. In der Impfkampagne ging diese Information unter. Das Ziel der Behörden war klar: Man wollte so viele Menschen so rasch wie möglich impfen.

Wie beurteilen Sie die Impfkampagne des Bundes im Rückblick?

Sie war zu wenig nuanciert. Zum Beispiel war auf der Website immer sehr prominent zu lesen: «Das Problem ist nicht die Impfung, sondern Covid.» Das suggeriert, dass in allen Altersgruppen Covid das grössere Problem ist als die Impfung. Diese Aussage ist viel zu pauschal.

Warum? Haben Sie ein Beispiel?

Im Sommer 2021 wurde klar, dass ein junger Mann durch die Covid-Impfung ein Risiko von 1:20'000 bis 1:100'000 hat, an einer vorübergehenden Entzündung des Herzmuskels zu erkranken. Sein Risiko, bei einer Covid-Erkrankung im Spital oder auf der Intensivstation zu landen, ist etwa gleich gross. Das heisst, dieser junge Mann überlegt sich die Impfung anders als jemand, der über 65 Jahre alt ist. Solche Güterabwägungen kamen in der behördlichen Impfkampagne kaum vor.

Herr Tarr, Sie haben Impfskepsis wissenschaftlich untersucht, nicht nur, aber auch zu Covid-19. War es aus Ihrer Sicht im Februar 2021 legitim, impfkritisch zu sein?

Ja. Viele Leute waren angesichts dieser neuen Impfung verunsichert, sie hatten Fragen und Sorgen. Solche Stimmen ernst zu nehmen, schafft Vertrauen in die Behörden und hilft der einzelnen Person, einen Impfentscheid zu fällen, mit dem sie leben kann. Dies zu unterstützen, ist auch die Aufgabe von uns Ärztinnen und Ärzten.

Das BAG hat ganz stark auch an die Solidarität der einzelnen Person appelliert. War das falsch?

Zu Beginn war das nicht falsch. Im Mai, Juni 2021 zeigten die Daten, dass, wer geimpft ist, weniger ansteckend ist. Dann tauchte die Delta-Variante auf. Hier ergaben die Daten im Herbst ein anderes Bild: dass die Impfung die Übertragbarkeit des Virus gar nicht wesentlich senkt. Spätestens im Herbst 21 wusste man also, dass man die Impfung den Leuten nicht aus Solidaritätsgründen empfehlen konnte, sondern nur zu ihrem eigenen Schutz.

Haben die Behörden das genügend deutlich kommuniziert?

Ich finde nein.

Wie haben die Medien ihren Job gemacht?

Da gibt es aus meiner Sicht grosse Unterschiede. Bei einer detaillierten Aufarbeitung werden wir vermutlich feststellen, dass die Medien insgesamt stark auf der Behördenlinie waren. Man könnte nun argumentieren, dass dies politisch nötig war, um eine Pandemie zu bewältigen, anderseits wäre mehr Distanz zu den Behörden hilfreich gewesen. Und mehr kritische Stimmen zuzulassen, hätte die Diskussion qualitativ aufgewertet.

Wie hätte sich eine differenziertere Kommunikation oder Berichterstattung auf die Impfquote ausgewirkt?

Der dänische Politikwissenschaftler Michael Bang Petersen hat diese Frage in einer grossangelegten Studie in Dänemark und USA untersucht, seine Analyse zeigt: Eine transparente Kommunikation bezüglich einer neuen Impfung wie Corona würde die Impfquote zwar nicht erhöhen, aber sie fördert das Vertrauen in die Behörden.

Die einseitige Pro-Impf-Kommunikation jedoch – «Impfungen sind wirksam und sicher» –, die die Behörden traditionell seit 50 Jahren anwenden, diese Art der Kommunikation erhöht die Impfquote ebenfalls nicht, weil sie vor allem die erreicht, die ohnehin impfen werden. Und, was ganz bedenklich ist: Es fördert Verschwörungstheorien.

Wenn Sie einen solchen kommunikativen Druck aufbauen und etwas zur Normalität erklären, dann ist automatisch darin inbegriffen das Ausschliessen der Andersdenkenden; wer nicht mitmacht, wer kritische Fragen stellt, ist ein Impfgegner. Dabei ist es heute etwas Normales in der Medizin, dass Patientinnen und Patienten zum Beispiel vor Eingriffen eine Zweitmeinung einholen.

Bei Impffragen braucht es demnach einen Kulturwandel.

Ich bin überzeugt, dass das Mitreden und das selbständige Entscheiden in fünf oder zehn Jahren auch bei den Impfungen selbstverständlich ist. Das hat die nationale Ethikkommission immer wieder betont. Das betonen auch unabhängige Expertinnen und Experten. Die Voraussetzung dafür ist wie gesagt Vertrauen.