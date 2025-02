25. Februar 2020: Im Kanton Tessin wird erstmals in der Schweiz ein Fall des neuartigen Coronavirus bestätigt. Der 70-jährige Erkrankte soll sich in Mailand an einer Versammlung angesteckt haben.

28. Februar 2020: Die Schweiz zählt 13 Coronavirus-Infizierte. Der Bundesrat verbietet alle Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, zunächst bis Mitte März. Die Basler Fasnacht wird abgesagt, ebenso der Genfer Autosalon.

5. März 2020: Aus dem Kanton Waadt wird der erste Covid-19-Todesfall in der Schweiz gemeldet. Eine 74-jährige Frau, die bereits an chronischen Krankheiten litt, stirbt in Lausanne.

11. März 2020: Das Tessin erklärt als erster Kanton der Schweiz den Notstand. Kinos, Theater, Sportzentren und Nachtclubs bleiben geschlossen. In der Südschweiz werden zudem neun kleinere Grenzübergänge geschlossen.

16. März 2020: Der Bundesrat erklärt den Notstand für die ganze Schweiz. Lockdown: Schulen, Restaurants, Geschäfte, Märkte und Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Nur Lebensmittelläden und Gesundheitseinrichtungen dürfen öffnen. Der Bundesrat empfiehlt Homeoffice. Die Grenzen zu allen Nachbarländern werden kontrolliert.

16. April 2020: Der Bundesrat beschliesst zunächst erste Lockerungen. Am 27. April dürfen Coiffeurgeschäfte, Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen, und die Einschränkungen für Spitäler werden aufgehoben. Zwei Wochen später soll der Unterricht an den obligatorischen Schulen wieder aufgenommen werden. Es folgen schrittweise weitere Lockerungen.

1. Juli 2020: Der Bundesrat ordnet eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr für Personen ab zwölf Jahren an. Die Pflicht gilt ab 6. Juli in Zügen, Trams und Bussen, Bergbahnen, Seilbahnen und auf Schiffen.

28. Oktober 2020: Der Bundesrat beschliesst erneut Massnahmen, um einen zweiten Lockdown zu verhindern, unter anderem die Zulassung von Schnelltests, eine Maskenpflicht im Freien, das Verbot von privaten Treffen mit mehr als zehn Personen und die Schliessung von Discos.

23. Dezember 2020: Beginn vom Impfstart in der Schweiz. Als erste Person wird eine 90-jährige Frau im Kanton Luzern geimpft. (sda/reyb)