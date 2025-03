Der Alterungsprozess des Körpers ist nicht aufzuhalten und beginnt schon mit Mitte 20. Der Stoffwechsel verlangsamt sich. «Ab 30 Jahren verlieren wir jedes Jahr ein Prozent an Muskelmasse», erklärt Physiotherapeut Stefano Limone. Gleiches gilt für die Produktion von Kollagen. Das Protein macht die Haut geschmeidig und glatt. Wird es abgebaut, entstehen Falten.

«Im Alter von 60 bis 70 Jahren ist die Muskulatur bereits so geschwächt, dass Reden allein nicht reicht», sagt Physiotherapeut Limone. In unserem Gesicht und Halsbereich sind bis zu 42 Muskeln für die Mimik zuständig, also das Darstellen von Emotionen und für Bewegungen wie Schlucken oder das Öffnen und Schliessen von Mund und Augen. Weil es mit zunehmendem Alter schwieriger wird, Muskeln gezielt anzusteuern, empfehlen sich Kraftübungen.