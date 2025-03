Endometriose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, bei der gebärmutterähnliches Gewebe ausserhalb der Gebärmutter wächst. Diese sogenannten Endometriose-Herde können sich an verschiedenen Stellen im Körper ansiedeln – etwa im Bauchfell, an den Eierstöcken, in der Blase oder auf dem Darm. In seltenen Fällen wurden sie gar in der Lunge oder im Gehirn gefunden. Je nach Lokalisation und Eindringtiefe der Herde wird von unterschiedlichen Subtypen gesprochen.

Die Herde folgen dem monatlichen Zyklus: Sie können während der Menstruation «bluten», Schmerzen verursachen und weiterwachsen. Das Problem: Das Blut kann nicht wie bei der normalen Menstruation abfliessen. «Das kann zu Verwachsungen, Narbengewebe und Entzündungen führen, die die Schmerzen noch verstärken oder Unfruchtbarkeit begünstigen», erklärt Patrick Imesch, Gynäkologe in der Klinik Bethanien Zürich.

Da die Krankheit hormonabhängig ist, treten die Symptome in der Regel nur während der fruchtbaren Lebensphase auf und verschwinden häufig mit den Wechseljahren.