An der aktuellen Studie nahmen insgesamt 126 Patienten im Alter von 18 bis 70 Jahren teil, die an einer akuten kompletten bis inkompletten Querschnittlähmung durch eine Rückenmarksverletzung im Halsbereich litten. Dies bedeutet, dass aufgrund der Höhe der Querschnittlähmung zusätzlich zu den Beinen auch die Arm- und Handfunktionen betroffen sind (Tetraplegie).

Durchgeführt wurde die Studie unter der Leitung der Universitätsklinik Balgrist und der Universität Zürich an 13 Kliniken in Deutschland, der Schweiz, in Tschechien und Spanien. Insgesamt wurden 78 Personen mit dem sogenannten Antikörper Anti-Nogo-A behandelt.

Der Antikörper wurde direkt in den Spinalkanal injiziert. Die übrigen 48 Personen erhielten ein Placebo. Alle Beteiligten bekamen gleichzeitig eine erste Rehabilitation in einem spezialisierten Querschnittzentrum, um den Patienten bestmöglich zu trainieren. Hinweise auf positive Effekte wurden jedoch gemäss der Studie nur bei leichten Verletzungen beobachtet, also bei Patienten mit inkompletter Querschnittlähmung. Bei schweren Läsionen war dies nicht der Fall.

«Die Erwartungshaltung, dass es in der nahen Zukunft eine <Heilung> nach Querschnittlähmung geben wird, erscheint im Augenblick eher unwahrscheinlich», sagt Karim Fouad von der University of Alberta in Edmonton. Dennoch: Es sollte durchaus weiter daran geforscht werden, bei welchen Patienten diese Antikörper-Behandlung am effektivsten und klinisch sinnvoll sei.