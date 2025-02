Wenn Studienteilnehmende selbst dokumentieren, wann sie wie viel trinken und wie stark ihr Verlangen nach Alkohol ist, unterliegen diese Daten gewissen Verzerrungen. Deshalb hat das Forschungsteam für die Semaglutid-Studie zusätzlich zu diesen Berichten auch ein standardisiertes Experiment im Labor-Setting durchgeführt.

Dabei standen die Studienteilnehmenden vor der Wahl: Entweder 50 Minuten mit dem Trinken ihres alkoholischen Lieblingsgetränks warten und dafür Geld kassieren – oder gleich lostrinken.

In den folgenden zwei Stunden konnten sie so viel trinken, wie sie wollten. Währenddessen wurde die Alkoholkonzentration in der Atemluft der Probandinnen und Probanden gemessen. Diese dient als Mass für den Alkoholkonsum.

Das Experiment führten die Studienleiter zu Beginn und zum Ende der Studie durch. Der Vergleich zeigt: Zwar warteten die Probanden nach der Semaglutid-Therapie im Testversuch nicht länger mit dem Trinken. Aber: Sie tranken im Vergleich zur Placebo-Gruppe weniger.

Das deckt sich auch mit ihrer Selbstdokumentation. Sie berichten über ein geringeres Verlangen nach Alkohol im Alltag, weniger Alkoholexzesse und insgesamt einen geringeren Alkoholkonsum.