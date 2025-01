In der RNA-Forschung gibt es inzwischen einen ganzen «Zoo» von RNA-Molekülen, die therapeutisch genutzt werden. Die angesagtesten zurzeit sind die Antisense-Oligonukleotide, kurz ASOs: Diese werden im Labor synthetisch hergestellt und so programmiert, dass sie an eine bestimmte Stelle des genetischen Codes binden. Das Ziel ist, diesen Code wieder lesbar zu machen. So kann sich das gewünschte Protein bilden, im Fall von Duchenne Muskeldystrophie ist es das Protein Dystrophin.

Auch andere RNA-Moleküle spielen in der modernen Medizin eine Rolle. Das bekannteste ist die mRNA (messenger RNA), wesentlicher Bestandteil der Corona-Impfung: Mit ihr wird der Bauplan des Spike-Proteins des Coronavirus' in die Zellen gebracht und so eine Immunantwort ausgelöst. Therapeutisch genutzt werden auch siRNAs (smallinterfering RNA), zum Ausschalten krankmachender Gene. Von der microRNA weiss man, dass sie die Entwicklung einer befruchteten Eizelle bis zu einem fertigen, ausgewachsenen Körper steuert.