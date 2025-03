Die wichtigsten Hersteller bromierter Flammschutzmittel haben sich in der Lobbying-Organisation «Bromine Science and environmental Forum» (BSEF) zusammengeschlossen. Diese betreibe beispielsweise in der EU intensives Lobbying, erzählt Jacob de Boer, emeritierter Professor für Umweltchemie und Toxikologie. Er konnte bereits 1998 nachweisen, dass sich bromierte Flammschutzmittel im Körperfett von Pottwalen angereichert hatten – ein klares Indiz dafür, wie weit sich diese Chemikalien in der Umwelt verbreiten.

«Vertreter der Industrie haben mich danach zum Essen eingeladen und versuchten mir einzureden, dass ich einen Fehler gemacht hatte bei meiner Untersuchung.» Doch es folgten weitere Publikationen, beispielsweise zu bromierten Flammschutzmitteln in der Muttermilch von Schwedinnen. «Daraufhin meinte die Industrie, es gäbe leider keine Alternativen. Erst als die Regierungen ein Verbot dieser Chemikalien diskutierten, machte sich die Industrie daran, neue Produkte zu entwickeln», sagt de Boer.

Leider müssten Flammschutzmittel heute nicht ausreichend geprüft werden, bevor sie auf den Markt kommen, so de Boer. Gerade weil diese Chemikalien in sehr grossen Mengen hergestellt werden, fordern er und andere Forschende eine umfassende Umweltprüfung vor ihrer Zulassung.