Jeder Dritte über 65 Jahren fällt ein Mal pro Jahr schwer. Damit sind Stürze die Nummer 1 der Unfälle im Haushalt und verursachen Gesundheitskosten in Milliardenhöhe. Die Sturzgefahr nimmt mit zunehmendem Alter und abnehmender Fitness deutlich zu. Deshalb ist die beste Prophylaxe, das Gleichgewicht zu schulen, um weniger schnell die Balance zu verlieren.

Generell gilt: Jede Bewegung ist gut. Denn prinzipiell geraten wir bei jedem Schritt aus dem Gleichgewicht, das der Körper dann wiederherstellt. Je häufiger er das tun muss, desto besser. Denn um die Balance zu halten ist ein komplexes Zusammenspiel aus Gespür für die eigene Muskulatur, Gleichgewichtssinn im Innenohr und dem Sehen nötig. Je besser alle drei Bereiche funktionieren, desto seltener kommt es zu Stürzen.

Audio Sturzprophylaxe: So trainieren Sie das Gleichgewicht 04:34 min, aus Ratgeber vom 01.03.2016. Audio Übungen gegen Stürze 16:35 min, aus Ratgeber vom 13.08.2013.

«Man kann in jedem Alter etwas gegen Stürze tun», sagt Barbara Pfenninger von der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu. Am besten beginnt man bereits in jungen Jahren damit.

bfu und ProSenectute lancieren Anfang März die Kampagne «sicher stehen – sicher gehen». Die Kampagne stellt Übungen und eine Choreografie zur Verfügung und listet auf, wo welche Kurse zu finden sind.

Tipps zur Sturzprophylaxe