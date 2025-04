Ibuprofen und Naproxen zählen zu den am häufigsten eingesetzten Schmerzmitteln, den sogenannten nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR). «In der Schweiz wird insbesondere Ibuprofen häufig verschrieben und ist in niedriger Dosierung rezeptfrei in Apotheken erhältlich», sagt Liechti. Beide Medikamente dienen der Linderung von Schmerzen, Entzündungen und Fieber. Während Ibuprofen oft bei Kopfschmerzen, Zahnschmerzen und Menstruationsbeschwerden eingesetzt wird, findet Naproxen Anwendung bei entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis sowie bei Muskel- und Gelenkschmerzen.

Ibuprofen und Naproxen sollten nur in empfohlener Dosierung eingenommen werden. Bei Vorerkrankungen empfiehlt sich eine Rücksprache mit der Ärztin oder dem Apotheker.