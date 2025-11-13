ETH-Forschende stellen einen neuen Roboter vor, der Medikamente zielsicher durch die Blutbahn transportiert.

Die Hand des Roboters ist eine winzige Kugel. Wenige Millimeter klein, manchmal noch kleiner. Sie ist aus Gelatine und transportiert lebensrettende Medikamente.

Legende: Mithilfe eines Katheters kann die Roboterkugel auf Mission in die Blutbahn eines Lebewesens geschickt werden. Die Reise startet zum Beispiel in einer Arterie am Bein. ETH Zürich

Die Roboterkugel, entwickelt an der ETH Zürich, ist auch magnetisch. Gesteuert wird sie von ausserhalb: vom Körper des Roboters. Ein System aus Magneten und Röntgengerät, das das Kügelchen navigiert. Zu einem Thrombus zum Beispiel, der bei einem Schlaganfall ein Blutgefäss verstopft.

Legende: Ist das Roboterkügelchen am Ziel, wird es durch das Magnetfeld leicht erhitzt. Die Gelatine löst sich auf und gibt ein Medikament frei. Zum Beispiel ein Medikament, das einen Thrombus auflösen kann. ETH Zürich

Die Forschenden präsentieren den neuen Roboter im Fachmagazin Science. Dass er funktioniert, konnten sie im Silikonmodell und in Tieren zeigen, etwa in einem Schwein.

Das ist neu Box aufklappen Box zuklappen Im Vergleich zu einem früheren Mikroroboter der ETH – SRF hat berichtet – navigiert das Kügelchen nicht an einem Katheter durch den Körper, quasi an einer Leine. Stattdessen wird es von aussen ferngesteuert. Sobald das Kügelchen sein Ziel erreicht, wird es aufgelöst. Es muss also nicht aus dem Körper entfernt werden.

In Zukunft soll er Medikamente in Menschen transportieren und so gezielt Thromben auflösen oder Tumore bekämpfen. Durch die lokale Anwendung könnten aggressivere Medikamente als heute zum Einsatz kommen – ohne verstärkte Nebenwirkungen.

Bis es so weit ist, braucht es mehr Forschung und Firmeninfrastrukturen, die die Roboter herstellen und vertreiben können. Beides sei in der Pipeline, so Studienautor Fabian Landers auf Anfrage.