So heizt warmes Meerwasser aus dem Süden den Norden auf: Eine Strömung an der Meeresoberfläche von Süden bringt salzige, warme Wassermassen in den Nordatlantik. Das Meer gibt unterwegs Wärme an die Luft ab, erwärmt sie also, und kühlt sich dabei stetig ab. Südlich von Grönland ist dieses Wasser dann kalt. Weil das «angeströmte» Wasser aber salziger ist als die anderen Wassermassen vor Ort, ist es schwerer. Das salzigere Wasser sinkt zwei, drei Kilometer in die Tiefe ab, und strömt unten wieder zurück bis ins Südpolarmeer.

Der bekannte Golfstrom ist ein Teil der atlantischen Umwälzströmung. Der Golfstrom wird vor allem durch die Westwinde angetrieben, nicht durch einen Unterschied in den Salzkonzentrationen. Der Golfstrom dreht ausserdem ab, und nimmt die Wärme wieder in den Süden mit.