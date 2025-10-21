Immer weniger Schnee in der Schweiz: Forschende berechnen erstmals flächendeckend und höhenabhängig das Ausmass.

In den Schweizer Alpen wird die Schneedecke dünner – um bis zu acht Zentimeter pro Jahrzehnt. Dies berechnet das neue SPASS-Modell (Spatial Snow Climatology for Switzerland), das Forschende des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) zusammen mit Meteo Schweiz entwickelt haben. Erstmals wurden damit die Schneehöhen seit 1962 flächendeckend und höhenabhängig analysiert.

Das Modell basiert auf Messdaten von 350 Stationen der letzten 25 Jahre. Die Ergebnisse zeigen: Während die absoluten Verluste in den Alpen am höchsten sind, trifft es das Mittelland prozentual am härtesten.

Dort beträgt der Rückgang zwar weniger als ein Zentimeter pro Jahrzehnt, doch weil ohnehin kaum Schnee liegt, entspricht das einem Verlust von bis zu 20 Prozent. «Wir sehen hier ganz klar die Folgen des Klimawandels», erklärt Dr. Christoph Marty vom SLF.

Änderung (in Zentimeter) der durchschnittlichen Schneehöhe von November bis April zwischen 1962 und 2023 pro Dekade: In den hohen Berglagen ist das Minus deutlich höher als im ohnehin schneearmen Mittelland. Gelände über 3000 Meter über Meer ist dunkelgrau markiert. In gestreiften Gebieten ist die Veränderung statistisch nicht signifikant. Grafik: Christoph Marty/SLF.

Änderung (in Prozent) der durchschnittlichen Schneehöhe von November bis April zwischen 1962 und 2023 pro Dekade. Gelände über 3000 Meter über Meer ist dunkelgrau markiert. In gestreiften Gebieten ist die Veränderung statistisch nicht signifikant. Grafik: Christoph Marty/SLF

Das SPASS-Modell und seine Erkenntnisse sollen auch praktisch genutzt werden – etwa in einem Projekt mit Schweiz Tourismus oder in der Lawinen-App «White Risk». Zudem plant Meteo Schweiz, die Schneeinformationen öffentlich zu machen.