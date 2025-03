Ohne Wasser geht gar nichts auf der Welt. Für Menschen, Tiere, die Natur. Der Klimawandel und seine Auswirkungen – Erderwärmung, zunehmende Trockenzeiten oder massive Niederschläge – beeinflusst die Wasserversorgung massiv.

Der 21. März ist zum ersten Mal Welttag der Gletscher. Zeitgleich veröffentlicht die UNO den Weltwasserbericht. Worum geht es darin? Wissenschaftsredaktorin Felicitas Erzinger ordnet ein.

Worum geht es in dem Bericht?

Im Fokus des Berichts stehen die Gebirge als «Wassertürme» der Welt, wie die UNO sie nennt. Berge sind eine sehr wichtige Süsswasserquelle, dort fällt mehr Niederschlag als im Flachland. Schnee und Eis sind wichtige Wasserspeicher.

Weltweit haben rund 60 Prozent des Süsswassers ihren Ursprung in den Bergen. Von diesem Wasser hängen Milliarden von Menschen ab, die in und um Bergregionen, aber auch flussabwärts leben. Doch die Gletscher schmelzen immer schneller und die Schneedecke, die an vielen Orten die wichtigste Abflussquelle ist, wird wegen der globalen Erwärmung immer dünner. Das gefährdet vielerorts die Wasserversorgung.

Zustand der Schweizer Gletscher: nur ein Viertel noch zu retten Box aufklappen Box zuklappen Die Gletscher in den Schweizer Alpen schmelzen. Zum Welttag der Gletscher veröffentlicht die Schweizer Akademie für Naturwissenschaften ein neues Faktenblatt. Die wichtigsten Punkte zu den Schweizer Gletschern: Die Gletscher in den Schweizer Alpen begannen vor ungefähr 170 Jahren, sich zurückzuziehen. Anfangs zaghaft. Jahre mit Verlusten wechselten sich ab mit Perioden, in denen sich Schneefall und Schmelze die Waage hielten. Inzwischen hat sich die Schmelze stark beschleunigt.

Seit 1850 ist in der Schweiz eine Fläche von rund 1000 Quadratkilometern eisfrei geworden. Das entspricht ungefähr der Fläche des Kantons Uri. Insgesamt sind rund 1000 Gletscher verschwunden. Dabei reagieren kleinere Gletscher rascher auf Witterungsschwankungen, grössere Gletscher sind robuster.

Gletscherinventar: Schweizweit gibt es 1400 Gletscher. Die meisten davon sind klein und teils namenlos. Rund 130 Gletscher haben eine Länge von mehr als zwei Kilometern. Der grösste Gletscher ist der Aletschgletscher. Seine Fläche: rund 80 Quadratkilometer – fast so gross wie der Zürichsee.

Das Wallis hat den grössten Anteil an Gletscherfläche und -volumen, gefolgt von den Kantonen Bern, Graubünden und Uri. Weiter gibt es auch Gletscher in den Kantonen Glarus, Obwalden, Waadt, Tessin, St. Gallen, Schwyz und Appenzell Innerrhoden. Das Eisvolumen der letzten drei Kantone ist allerdings sehr gering.

Seit 2000 ist das Eisvolumen der Schweizer Gletscher um 38 Prozent geschmolzen. Im Jahr 2000 betrug das Eisvolumen aller Schweizer Gletscher 74.9 Kubikkilometer, 2024 waren es noch 46.5 Kubikkilometer. Das noch vorhandene Eisvolumen entspricht ungefähr dem Volumen des Bielersees. Das geschmolzene Eisvolumen entspricht ungefähr dem Doppelten des Neuenburgersees.

Am meisten Eisvolumen büssten die Gletscher im Jahr 2022 ein. Ganze 5.9 Prozent der Gletschermasse sind im Sommer dieses Jahres geschmolzen. Platz zwei belegt das Jahr 2023 mit einem Rückgang um 4.4 Prozent.

Rund ein Viertel der Gletscher in der Schweiz können laut den Forschenden noch gerettet werden. Allerdings nur mit starken Klimamassnahmen. Dazu wäre eine Reduktion der globalen Treibhausgasemissionen auf «Netto Null» notwendig. Da Gletscher verzögert auf Klimaveränderungen reagieren, wäre, selbst wenn die Temperaturen ab sofort stabil blieben, innerhalb von 25 Jahren ein Rückgang des Eisvolumens um ein Drittel zu erwarten. sda/krea

Wofür wird weltweit Wasser verbraucht?

Wasser steckt einfach überall drin, in jedem Produkt. Am meisten Wasser verbraucht die Landwirtschaft. Global gesehen fliessen im Schnitt etwa 70 Prozent in Gemüse, Getreide und so weiter. Aber Wasser braucht es eben auch für Smartphones, T-Shirts, Papier, Medikamente etc. So fallen gut 15 Prozent auf die Industrie. Und etwa nochmal so viel fliesst in Haushalte.

Das ist der allerdings der weltweite Schnitt. Bei Ländern mit hohem Einkommen ist der Anteil der Industrie etwas höher, bei Ländern mit tiefem Einkommen ist jener der Landwirtschaft etwas höher.

Wie hat sich die Nachfrage nach Wasser in den letzten Jahren entwickelt?

In den letzten zehn Jahre hat sie sich stabilisiert, vor allem weil man Wasser heute effizienter nutzt. Zumindest in Ländern mit hohem Einkommen. Aber die Nachfrage ist stabil auf sehr hohem Niveau. Heute entnimmt der Mensch achtmal mehr Wasser als vor 100 Jahren.

An manchen Orten wollen Menschen mehr Wasser verbrauchen, als der Wasserkreislauf bereitstellt. Dann spricht man von einer «Wasserlücke», und das sind Hotspots für Wasserknappheit. Daran leidet bereits heute schätzungsweise die Hälfte der Weltbevölkerung, zumindest zeitweise.

Gibt es Beispiele, wie die Welt einen klugen Umgang mit dem «Wasserstress» findet?

Ja, es gibt viele lokale Beispiele. Zum Beispiel in Jordanien. Dort versuchen die Menschen den Regen besser aufzufangen. Der fliesst bei heftigen Stürmen oft die Hänge hinab. Um das zu verhindern, pflanzt man Sträucher. Die bremsen den Regen quasi und sorgen dafür, dass er im Boden versickern kann. Eine andere Möglichkeit sind Speicherseen. Oder in den Niederlanden: Da füllen die Menschen das Grundwasser während der Regenzeit auf, also pumpen Regenwasser aktiv runter, um dann Trockenperioden besser zu überstehen.

Hat die Schweiz ein Wasserproblem?

Als Wasserschloss verfügt die Schweiz über grosse Wasserreserven, aber auch sie ist nicht vor den Folgen des Klimawandels gefeit. Das Eisvolumen der Schweizer Gletscher beispielsweise ist seit 2000 um fast 40 Prozent geschmolzen. Und auch hier werden Dürreperioden in Zukunft häufiger werden, es kann zu Wasserengpässen kommen. Zeitweise zumindest. Generell zu wenig Wasser werden wir nicht haben. In anderen Regionen, die weniger Niederschlag bekommen, in den Anden oder im Himalaya etwa, ist die Lage problematischer.

