Im Rahmen der Themenwoche «KI und wir» setzt sich SRF mit der Frage auseinander «Was kann KI wirklich und was machen Menschen in der Schweiz damit?». Einer der Höhepunkte: das «Einstein Spezial» am 21. November live aus der ETH Zürich.

Künstliche Intelligenz ist eine technische Revolution, die das Potenzial hat, unser Leben so tiefgreifend zu verändern wie es das Internet und das Smartphone getan haben. SRF setzt sich mit diesem hochaktuellen Thema auseinander und rückt es vom 17. bis 24. November 2024 in den Programmfokus. Im Zentrum steht die Frage: «Was kann KI wirklich und was machen Menschen in der Schweiz damit?»

SRF klärt auf, vermittelt Wissen und macht Künstliche Intelligenz gleichzeitig auch für das Publikum erlebbar.

KI im TV, Radio und Online

Am 18. November testet Moderatorin Angélique Beldner, ob sich die KI gegen 100 Gegnerinnen und Gegner behaupten kann. In einer Spezialausgabe von «1 gegen 100» steigen für einmal KI-Avatare in den Quiz-Ring.

Interaktiv geht es am 21. November zu und her: SRF bietet auf www.srf.ch/ki von 9.00 bis 23.00 Uhr einen ganztägigen Live-Chat zum Thema «Künstliche Intelligenz» mit einer hochkarätigen Runde von Expertinnen und Experten an. In einer Live-Ausgabe von «Einstein Spezial» unterziehen Kathrin Hönegger und Tobias Müller den KI-Hype einem Realitätscheck. Gemeinsam mit Expertinnen sowie dem Publikum testen sie in verschiedenen Experimenten und Spielen die Künstliche Intelligenz. Gesendet wird live aus der ETH Zürich – einem Hotspot der Forschung rund um KI und Robotik. Das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen wird mit Votings in die Sendung miteinbezogen. In den sozialen Medien diskutiert die Community unter dem Hashtag #SRFKI mit.

Auch in den Informationssendungen wird das SRF Thema «KI und wir» aufgegriffen. So lädt Sandro Brotz am 22. November zur «Arena»-KI-Politikrunde. Das Konsumentenmagazin «Kassensturz» berichtet darüber, wie die Lebensmittelindustrie und der Detailhandel KI einsetzen. Und das Nachrichtenmagazin «10 vor 10» begibt sich im Rahmen ihrer KI-Serie ins Silicon Valley.

Audio und Podcast-Fans können sich unter anderem auf die Satire-Sendung «Spasspartout» vom 20. November freuen. Komiker und KI-Nerd Patrick Karpiczenko widmet sich dort der Frage: «Kann KI lustig sein?» Der «Kultur-Talk» auf Radio SRF 2 Kultur geht derweil der Frage nach, wie sich KI auf unser Bildungssystem auswirkt.

Am 21. November ist grosser KI-Tag bei Radio SRF 3. In der Morgenshow begrüsst das Duo Gerber/Thomann den SRF Digital-Experten Guido Berger mit KI als Sidekick im Studio. Zudem feiert das Hörspiel «Moetteli – Eine Begegnung mit künstlicher Intelligenz» von Hermann Bohlen Premiere bei SRF.

Programmübersicht

Sonntag, 17. November
08.30 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

«Perspektiven»: KI und Trauern

Online-Plattformen assistieren bei der Klärung digitaler Hinterlassenschaften und bieten Wege, Verstorbenen im Netz zu gedenken. Eine Studie der Stiftung für Technologiefolgenabschätzung TA-SWISS wird als Anlass genommen, über die technischen, gesellschaftlichen, rechtlichen und ethischen Fragen nachzudenken, die der Tod im digitalen Zeitalter mit sich bringt. Es wird diskutiert, wie diese Technologien Chancen und Risiken für die Gesellschaft darstellen. 10.00 Uhr, SRF 1

«Sternstunde Religion»: Das Ende der Menschheit

Der Dokumentarfilm von Andreas Dürr und Jan-Marc Furer untersucht das Narrativ, dass der Mensch gegenüber KI ineffizient und ersetzbar wird. Er ermutigt zu kreativem und kritischem Denken über eine erstrebenswerte Zukunft und die Instrumente, die es uns ermöglichen, sie zu gestalten. Der Film betont die Notwendigkeit globaler und konzertierter Bemühungen, um eine humane Zukunft für alle zu schaffen. Es wird gezeigt, wie Geschichten, die wir uns erzählen, unsere Wahrnehmung und unser Verhalten gegenüber KI beeinflussen. 10.00 Uhr, SRF 1

«Sternstunde Musik»: Music ex machina – KI in der klassischen Musik

Musik, die mithilfe künstlicher Intelligenz geschaffen wird, ist in der Popwelt bereits ein gut gehütetes Geheimnis. Nun hält sie auch in der Klassik Einzug und bringt diese an die Schwelle einer neuen Ära. Der Film von Bernard Wedig und Stefan Pannen zeigt verschiedene Anwendungen und überlegt, was das für die Zukunft bedeutet. 22.45 Uhr, SRF 1

DOK «Flash Wars»

Der Film zeigt, wie KI im Ukraine-Krieg Drohnen steuert, Roboterhunde durch New York patrouillieren lässt und sich über das Internet in unsere Köpfe hackt. Regisseur Daniel Andrew Wunderer befragt Expertinnen und Experten zu den Risiken und Möglichkeiten dieser Technologien. Der Film war 2023 auf Arte zu sehen und wird nun mit KI-audiodeskribiert ausgestrahlt. Es wird diskutiert, ob der Einsatz von KI zur wichtigsten Waffe der Welt führen könnte und welche Kontrollverluste drohen.

Montag, 18. November
7.20 Uhr, Radio SRF 1

«Morgengast»

Der Avatar Filly ist Morgengast bei Radio SRF 1. 14.05 Uhr, Radio SRF 1

«Hörspiel» Smartbaby und Smarthome

«Smart Home» von Klaus Enser-Schlag erzählt davon, was passiert, wenn eine KI erst mal eifersüchtig wird. «Smartbaby» (aus der Reihe «Grauen»): Das Baby schreit rund um die Uhr – der Horror! Phil und Melanie sind völlig überfordert. Zum Glück gibt es «Smartbaby»: Ein System, das sich um alles kümmert: Wiegen, stillen, Überwachen des Babys. Ein Traum für junge Eltern! Bis er zum Albtraum wird. 18.15 Uhr, SRF 1

Serie «Mini Chuchi, dini Chuchi»: Choche mit «KI»

In «Mini Chuchi, dini Chuchi» präsentieren Hobbyköchinnen und Hobbyköche ihr Lieblingsgericht. Jede Woche steht zudem unter einem neuen Motto. Wer kocht nach dem Motto «Choche mit KI» das beste Rezept und gewinnt die Runde? 18.25 Uhr, SRF 1

«Gesichter und Geschichten»: Prominente und KI

«G&G» fragt nach: Was halten Prominente von KI und wo kommen sie damit in Berührung. Zudem sind die Moderatoren von «Einstein» Kathrin Hönegger und Tobias Müller zu Gast, die sich ebenfalls mit dem Thema «KI» auseinandergesetzt haben. 20.05 Uhr, SRF 1

«1 gegen 100»

Die 100 Mitspielerinnen und Mitspieler spielen gegen eine KI in Form eines Avatars. «1 gegen 100» zeigt, wie gut die Künstliche Intelligenz im Vergleich zu menschlichen Teilnehmern abschneidet und welche Herausforderungen und Überraschungen dabei auftreten. Es wird auch beleuchtet, wie die KI entwickelt wurde und welche Technologien dahinterstecken. 21.10 Uhr, SRF 1

«Puls»: KI in der Medizin: Algorithmen statt Ärzte?

Künstliche Intelligenz ist das Zauberwort der Stunde. Auch in der Medizin. Algorithmen erkennen Krebsmuster oder erstellen bei Schlaganfällen Prognosen – teils besser als der Mensch. Auch in der Pflege kommt sie immer häufiger zum Einsatz. Das ETH-Start-up «Akina» will den Gang zur Physiotherapie ersetzen: Menschen mit muskulären Problemen führen stattdessen zu Hause Übungen aus – überwacht und angeleitet von KI-gestützter Bewegungserkennung. Wie alltagstauglich ist die Anwendung? Wie fühlt es sich an, mit einem KI-Coach zu trainieren? Und stellt sich die erhoffte Verbesserung ein? «Puls»-Redaktorin Ursina Steffen macht die Probe aufs Exempel und gibt sich und ihren Rücken einen Monat lang in die Obhut der KI. 21.50 Uhr, SRF 1

«10 vor 10» Serie: KI im Silicon Valley

«10 vor 10» berichtet aus dem für Innovation bekannten Silicon Valley. Welche Rolle spielt dort KI? 22.25 Uhr, SRF1

«Eco Talk»

Zu Gast ist Kathrin Hinkel, CEO Microsoft Schweiz.

Dienstag, 19. November
09.05 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

«Kontext»: KI und Musik

Der US-Country-Sänger Randy Travis kann seit einem Hirnschlag nicht mehr richtig singen. Nun hat er dank einer KI-Software von Warner Music seine neuen Songs trotzdem eingespielt. 18.35 Uhr, SRF 1

«Gesichter & Geschichten»: Making-of – Filly der SRF-Avatar

Bei «G&G» ist Filly, der SRF-Avatar, zu Gast. Begleitet wird er von dem SRF Digital-Experten Guido Berger. 21.10 Uhr, SRF 1

«Kassensturz»: Wie die Lebensmittel-Industrie und der Detailhandel auf KI setzen

«Kassensturz» beleuchtet, wie die Lebensmittel-Industrie KI einsetzt, um neue Rezepturen in Schnellzugtempo zu entwickeln. Ein überraschender Einblick, was KI für unsere Ernährung bedeutet. Zudem: wie der Detailhandel in den Läden auf KI setzt. «Kassensturz» fragt bei Migros, Coop und Co nach, welche Ideen und Systeme in Planung sind. 24.00 Uhr, SRF 1

Kurzfilm: «Ich bin kein Roboter»

Ein Kurzfilm aus den Niederlanden: Nachdem Lara zum x-ten Mal beim Captcha-Test durchfällt, beschleicht sie das ungute Gefühl, dass sie ein Roboter sein könnte.

Mittwoch, 20. November
9.00 Uhr, Radio SRF 2

«Kultur-Talk»: KI und das Bildungssystem

Was macht KI mit unseren Lehrplänen, unserem Bildungssystem? Wie begegnen Lehrpersonen den neuen Herausforderungen? Diese und weitere Fragen werden im «Kultur-Talk» diskutiert. 10.00 Uhr, Radio SRF 2

«Hörpunkt»: KI und Kunst

Im «Hörpunkt» wird besprochen, wie KI in der Kunst eingesetzt wird und welche neuen kreativen Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. Es werden Beispiele von Kunstschaffenden gezeigt, die KI nutzen, um neue Kunstwerke zu schaffen, und es wird diskutiert, wie sich die Rolle der Künstlerinnen und Künstler durch den Einsatz von KI verändert. Experten sprechen über die Chancen und Herausforderungen, die KI für die Kunstwelt mit sich bringt. 11.08 Uhr, Radio SRF 1

«Ratgeber» Konsum

Outdoor-Reporter Marcel Hähni wandert mit Vorschlägen der KI. 15.00 Uhr, SRF Podcast

«Input»: KI auf dem Arbeitsweg

Ein neues SBB-Kundenfrequenz-Messsystem an Bahnhöfen soll in Zukunft dafür sorgen, dass die Pendlerströme gezielter geführt werden können. Zudem wird KI als Pilotprojekt in Berner Agglomerationsgemeinden eingesetzt, um den täglichen Pendlerstau zu entflechten. 18.35 Uhr, SRF 1

«Gesichter und Geschichten»

KI-Spezial mit den Moderatorinnen und Moderatoren von «Gesichter und Geschichten». 20.03 Uhr, Radio SRF 1

«Spasspartout»

Folge zum Thema KI mit und von Patrick «Karpi»czenko. Kann KI lustig sein? Die Stimmen, Lieder und Geräusche sind alle KI-generiert. 20.10 Uhr, SRF 1

«Rundschau» KI und Kriminalität

Das Spektrum reicht von Trickbetrügern, die mit gefakter Stimme anrufen und Geld ergaunern – über Dokumenten/Video-Fälschungen bis hin zu Phishing und Fake-Shops. 22.25 Uhr, SRF 1

«Kulturplatz»: KI und Kultur

Eine Diskussion über die Rolle von KI in der Kultur und wie sie die Art und Weise, wie wir Kunst und Kultur konsumieren, verändert. Es werden verschiedene Perspektiven betrachtet, darunter die Auswirkungen auf die Kreativwirtschaft, die Zugänglichkeit von Kunst und die ethischen Fragen, die durch den Einsatz von KI aufgeworfen werden. Experten und Kulturschaffende kommen zu Wort, um ihre Ansichten zu teilen.

Donnerstag, 21. November
9.00-23.00 www.srf.ch/ki

Ganztägiger Live-Chat zum Thema «Künstliche Intelligenz»

Hochkarätige Expertinnen und Experten beantworten die Fragen der Userinnen und User. 9.05 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

«Künste im Gespräch»

Thema: «KI übersetzt Bücher» 11.05 Uhr, Radio SRF 1

«Ratgeber» Gesundheit

Künstliche Intelligenz in der Pflege 18.15 Uhr, SRF 1

«Mini Chuchi, dini Chuchi» KI-Spezial

Philippe steht Mitte Woche in der Küche. Der Technik-Fan sieht das Kochen mit KI als grossartige Herausforderung. Auch wenn er die Spezialzutat nicht kennt, überrascht er seine Gäste mit einem vielfältigen Menü: «Nopales Carpaccio mit Pollo à la Mexicana». 18.35 Uhr, SRF 1

«Gesichter und Geschichten» KI und Film

«The last Screenwriter», ist ein Film von Peter Luisi, deren komplettes Drehbuch von KI geschrieben wurde. «Gesichter und Geschichten» beleuchtet die Stärken und Schwächen. Was bringt die Zukunft? Kann jeder und jede ein Drehbuch verfassen (lassen)? 20.05 Uhr, SRF 1

«Einstein» spezial KI und Wissenschaft

In einer Live-Ausgabe von «Einstein spezial» unterziehen Kathrin Hönegger und Tobias Müller den KI- Hype einem Realitätscheck. Gemeinsam mit Expertinnen sowie dem Publikum testen sie in verschiedenen Experimenten und Spielen die Künstliche Intelligenz. Gesendet wird live aus der ETH Zürich – einem Hotspot der Forschung rund um KI und Robotik. Das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen wird mit Votings in die Sendung miteinbezogen. In den sozialen Medien diskutiert die Community unter dem Hashtag #SRFKI mit. 22.25 Uhr, SRF 1

DOK: Deep Fake Porno – Mein Gesicht auf fremdem Körper

Eine Studentin entdeckt pornografische Videos von sich im Internet. Und das, obwohl sie da nie mitgewirkt hat. Es sind Deepfakes – ihr Gesicht wurde mithilfe künstlicher Intelligenz auf fremde Körper montiert. Welche realen Konsequenzen haben diese falschen, aber täuschend echten, Videos? Der Film untersucht anhand konkreter Fälle die Problematiken rundum Deepfakes: Die juristisch blinden Flecke, die psychologischen Folgen für die Betroffenen und die soziologischen Umstände, die das Entstehen von Deepfakes überhaupt möglich machen. Darüber hinaus verwendet der Film selbst die Technik des Deepfakes, um die Opfer im Film zu schützen.

Freitag, 22. November
18.15 Uhr, SRF 1

«Mini Chuchi, dini Chuchi» KI-Spezial

Den Abschluss der Woche macht Barbara, die sich das erste Mal an die künstliche Intelligenz wagt. Sie steht dem ganzen etwas kritisch gegenüber. Ob sie von der KI überzeugt wird, bleibt abzuwarten. Ihr Menü: «Lotuswurzel-Curry mit Gemüse, Pouletfleisch und Naan Brot». 18.35 Uhr, SRF 1

«Gesichter und Geschichten»

Talk-Themen: KI und Musik. Was kann KI, was noch nicht? Erfahrungen von Roman Camenzind mit KI. Einschätzung der Entwicklung. Aktuelle Projekte von Roman Camenzind. 21.50 Uhr, SRF 1

«10 vor 10»

Im Silicon Valley stehen die Jung-Firmen Schlange für die grosse Finanzierung und auch Schweizer wollen mitmischen. «10 vor 10» begleitet einen Schweizer Gründer durch die Szene und schaut bei den grossen Investoren an der Sandhill-Road vorbei. 22.25 Uhr, SRF 1

«Arena» KI und Politik

KI-Politikrunde: Sind wir bereit für Gefahren, Risiken und innenpolitische Konsequenzen? Die Gäste sind Marcel Salathé, Pascal Kaufmann, Monika Rühl und Angela Müller.

Samstag, 23. November
9.00 Uhr Radio SRF 3

«Giiget's»

Philosophisches Gespräch über und mit KI im Samstagmorgen auf Radio SRF 3. 20.00 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Hörspiel «Moetteli – Eine Begegnung mit künstlicher Intelligenz»

Ein Mann sitzt in der Klemme, möchte aber nicht darüber reden. Lieber will er sich von einem dieser Geschöpfe helfen lassen, die zur Spezies der KI, der künstlichen Intelligenz, gehören – wobei das im Hörspiel zu hörende Exemplar eine lokal helvetische Prägung hat und auf den Namen «Moetteli» hört.