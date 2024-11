Legende: Claus Beisbart, Jürgen Bernard und Nadine Bienefeld SRF

Claus Beisbart

Prof. Claus Beisbart ist Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Bern. Er forscht über computerbasierte Methoden in den Wissenschaften, wie etwa Computersimulationen und neuronale Netze. Dabei interessieren ihn auch ethische Fragen. Claus Beisbart gehört in Bern auch dem Center for Artificial Intelligence in Medicine (CAIM) und dem Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) an.

caim.unibe.ch | mcid.unibe.ch

Jürgen Bernard

Prof. Jürgen Bernard ist Assistenzprofessor für Informatik an der Universität Zürich. Er leitet die Interactive Visual Data Analysis (IVDA) Gruppe. Er ist Mitglied der Digital Society Initiative (DSI), der interdisziplinären und fakultätsübergreifenden Forschungsinitiative der UZH.

ifi.uzh.ch | dsi.uzh.ch

Nadine Bienefeld

PD Dr. Nadine Bienefeld-Seall ist Oberassistentin und Dozentin an der ETH Zürich, Department of Management, Technology and Economics. Sie ist Expertin zum Thema «Zukunft der Arbeit mit KI» und «Mensch-KI Team Zusammenarbeit», das heisst, wie sich Arbeitsrollen und Prozesse verändern – und welche Chancen und Risiken auf organisationaler und gesellschaftlicher Ebene entstehen.

mtec.ethz.ch

Peter Buchmann

Peter Buchmann ist Digitalredaktor bei SRF und gehört zum Team des seit 2006 existierenden «Digital Podcasts» von SRF.

Digital Podcast

Cornelia Diethelm

Als Expertin für Digitale Ethik gestaltet Cornelia Diethelm den digitalen Wandel an der Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft mit. Dazu gehört das Centre for Digital Responsibility (CDR), ein Think Tank für Digitale Ethik. Ihr Wissen gibt sie auch als Studiengangsleiterin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) sowie als Dozentin in verschiedenen Studiengängen weiter.

digitalresponsibility.ch | fh-hwz.ch

Jonas Dischl

Jonas Dischl ist Berater und technischer Leiter von Xebia Schweiz. In dieser Rolle unterstützt er zahlreiche Unternehmen dabei, KI erfolgreich und sicher einzusetzen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Zusammenspiel von Technik und Mensch, das sich ständig weiterentwickelt. Neben seiner beruflichen Tätigkeit interessiert sich Dischl für Kunst und Kultur – und verfolgt, wie KI in sie einfliesst.

LinkedIn-Profil | xebia.com

Adrian Egli

Prof. Adrian Egli ist Professor und Direktor am Institut für Medizinische Mikrobiologie der Universität Zürich. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Risikobewertung von Krankheitserregern. Er ist Mitbegründer der Swiss Pathogen Surveillance Platform (SPSP) und der Personalized Swiss Sepsis Study, die grosse Datensätze von Gesamtgenomsequenzierungsdaten nutzen, um die Übertragung und Pathogenität zu verstehen.

imm.uzh.ch | spsp.ch | sepsis-network.ch

Sarah Genner

Dr. Sarah Genner ist Digitalexpertin, Dozentin und Verwaltungsrätin. Ihr Spezialgebiet sind die Auswirkungen digitaler Medien und Technologien auf Mensch, Gesellschaft und Arbeitswelt. Sie ist Studiengangsleiterin des CAS New Work am Institute for Digital Business an der HWZ. Ihr neustes Buch heisst «ABC Digital – Das digitale Zeitalter verstehen».

sarah.genner.cc | fh-hwz.ch

Fabrizio Gilardi

Prof. Fabrizio Gilardi ist Professor für Policy-Analyse am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich. Seine Forschung beschäftigt sich mit den Folgen digitaler Technologien, besonders künstlicher Intelligenz, für Politik und Demokratie. Seine Arbeit wird durch renommierte Förderprogramme unterstützt und in führenden internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht.

fabriziogilardi.org | ipz.uzh.ch

Thomas Hofmann

Prof. Thomas Hofmann ist Professor an der ETH Zürich und Leiter des Instituts für maschinelles Lernen. Sein wissenschaftliches Spezialgebiet sind «neuronale Netze», die die Grundlage heutiger KI-Systeme bilden. Er war lange Jahre technischer Leiter bei Google in Zürich und hat als Entrepreneur zwei Start-ups auf den Weg gebracht. Seine freigeistige Leidenschaft ist die Philosophie und das Schreiben.

inf.ethz.ch | ml.inf.ethz.ch

Manuel Kaufmann

Dr. Manuel Kaufmann ist Tech Lead am ETH AI Center, wo er sich mit der Aufnahme von menschlicher Aktivität befasst. In seinem Doktorat hat er Methoden und Algorithmen entwickelt, um menschliche Bewegung von Bildern und anderen Sensoren aufzuzeichnen. Er ist zudem Dozent für Machine Perception im Informatik Departement der ETH.

ai.ethz.ch | inf.ethz.ch

Nathalie Klauser

Nathalie Klauser berät als Co-Gründerin von «Intersections» Organisationen im verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz. Ausserdem ist sie im Ethikrat der medizinischen Datengenossenschaft MIDATA und der «Stadt Luzern Smart City» sowie als Vorstandsmitglied der «Future City Alliance» und der digital politischen Organisation «CH++» tätig.

LinkedIn-Profil | intersections.ch | midata.coop | stadtluzern.ch | futurecityalliance.com | chplusplus.org

Gerd Kortemeyer

Gerd Kortemeyer arbeitet im Rektorat der ETH Zürich an der Entwicklung und Nutzung von KI in der Bildung. Innerhalb des ETH AI Centers leitet er das Projekt «Ethel», das Lehrenden und Lernenden Werkzeuge für den KI-Einsatz bereitstellt. Kortemeyer ist promovierter Physiker; vor seinem Wechsel an die ETH war er 25 Jahre an der Michigan State University im Bereich Technologie für die Lehre tätig.

ethz.ch | ai.ethz.ch | Projekt Ethel

Andreas Krause

Prof. Andreas Krause ist Professor am Institut für Maschinelles Lernen der ETH Zürich. Er ist auch Akademischer Kodirektor des Swiss Data Science Centers, Vorsteher des ETH AI Centers, Mitglied im Leitungsgremium der Swiss AI Initiative sowie Mitgründer des ETH Spinoffs «LatticeFlow AI». 2023 wurde er als Experte ins High-level Advisory Body on AI der Vereinten Nationen berufen.

las.inf.ethz.ch | datascience.ch | ai.ethz.ch | swiss-ai.org | latticeflow.ai | un.org

Riccardo Merluzzi

Riccardo Merluzzi, M.Sc. ETH Zürich in Health Sciences und Technology, ist Senior Projektleiter bei W.I.R.E, einem Think Tank für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

thewire.ch

Thomas Merz

Prof. Thomas Merz ist Prorektor für Forschung und Wissensmanagement der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Früher Primarlehrer und Journalist, ist er seit vielen Jahren in leitenden Positionen im Bereich Medienpädagogik in der Lehrerinnen-/Lehrerbildung tätig. Er arbeitete mit am «Lehrplan 21» und publiziert und referiert zu Fragen rund um Medien und Gesellschaft.

phtg.ch

Tobias Mettler

Prof. Tobias Mettler ist Experte im Bereich Informationsmanagement und Vizedirektor des Instituts für öffentliche Verwaltung (IDHEAP) an der Universität Lausanne. Er ist Mitbegründer des Kompetenzzentrums für KI-Anwendungen im öffentlichen Sektor, wo er sich unter anderem mit der Erforschung neuer Potenziale sowie der gesellschaftlichen Auswirkungen der digitalen Transformation beschäftigt.

unil.ch

Angela Müller

Dr. Angela Müller ist Geschäftsleiterin von AlgorithmWatch CH. Die NGO beleuchtet die gesellschaftlichen Auswirkungen von Algorithmen und KI. Müller hat politische Gremien in der Schweiz, Deutschland und Europa zum Thema KI-Regulierung beraten und wurde 2024 als eine von «100 Brilliant Women in AI Ethics» weltweit ausgezeichnet. Müller hat Philosophie studiert und in Rechtswissenschaft promoviert.

algorithmwatch.ch | womeninaiethics.org

Meike Ramon

Prof. Meike Ramon ist kognitive Neurowissenschaftlerin und Gründerin und Leiterin des Applied Face Cognition Lab. Ihre aktuelle Arbeit dient der Erforschung von «Super-Recognizers« – Menschen mit aussergewöhnlichen Gesichtserkennungsfähigkeiten. Sie ist Mitglied der European Association for Biometrics (EAB), Europol Platform for Experts (EPE), und des Europol Data Protection Experts Network (EDEN).

afclab.org | snf.ch | data.snf.ch | eab.org | epe.europol.europa.eu | europol.europa.eu

Stefan Ravizza

Dr. Stefan Ravizza ist Mitgründer von Artifact SA, spezialisiert auf KI-Implementierungsprojekte und Strategien, mit über 15 Jahren Erfahrung als KI-Experte und Berater. Zuvor in leitender Rolle bei IBM Consulting für KI und Daten tätig, hat er mehr als ein Dutzend Patente zugesprochen bekommen und hat in Fachzeitschriften wie «Nature Medicine» publiziert. Innovation prägt sein Schaffen und seine Expertise in fortschrittlichen KI-Lösungen.

LinkedIn-Profil | artifact.swiss

Helga Rietz

Helga Rietz leitet die Wissenschaftskommunikation am ETH AI Center, dem interdisziplinären Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz der ETH Zürich. Sie ist im Vorstand des Schweizer Klubs für Wissenschaftsjournalisten (SKWJ). Sie tritt regelmässig als Sprecherin und Panelistin zu KI-Themen auf, zum Beispiel in der Reihe «KI im Dialog» des Kantons Zürich.

ai.ethz.ch | science-journalism.ch |

Anne Scherer

Anne Scherer, ehemalige UZH-Assistenzprofessorin und Mitbegründerin von Delta Labs, nutzt ihre Expertise in Psychologie und Technologie, um Unternehmen dabei zu helfen, eine menschenzentrierte KI-Zukunft zu gestalten. Als Co-Autorin von «You & AI: Alles über Künstliche Intelligenz und wie sie unser Leben prägt», fördert sie KI-Kompetenzen und inspiriert zur verantwortungsvollen Integration von KI.

delta-labs.ch

Imanol Schlag

Dr. Imanol Schlag ist Wissenschaftler am ETH AI Center, wo er im Bereich der künstlichen Intelligenz forscht. Er co-leitet den Sprachmodell-Bereich der Swiss AI Initiative – ein nationales Forschungsprojekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, vertrauenswürdige und transparente KI-Systeme für Forschung und Industrie zu entwickeln.

ai.ethz.ch | swiss-ai.org

Afke Schouten

Als Gründerin von AI Bridge, KI-Strategin und Datenwissenschaftlerin hat sich Afke Schouten darauf spezialisiert, Unternehmen dabei zu unterstützen, durch den Einsatz von KI Mehrwerte zu schaffen. Sie leitet den MAS «AI Leadership» an der HWZ Zürich und ist Programmleiterin des CAS AI Management und des CAS AI Transformation. Zudem ist sie als Dozentin für KI und KI-Management in verschiedenen CAS-Programmen tätig.

aibridge.ch | fh-hwz.ch |

Rico Sennrich

Rico Sennrich ist SNF-Förderungsprofessor am Institut für Computerlinguistik an der Universität Zürich. Seine Forschung fokussiert sich auf KI-Methoden für die multilinguale Sprachmodellierung, und Ergebnisse seiner Forschung finden Einsatz in der maschinellen Übersetzung, aber auch in Dialogsystemen wie ChatGPT.

cl.uzh.ch

Thilo Stadelmann

Dr. Thilo Stadelmann ist Professor an der ZHAW in Winterthur, wo er das Centre for Artificial Intelligence leitet. Er forscht gemeinsam mit Praxispartnern an KI-Systemen für den Einsatz in z.B. Industrie und Medizin und ist gefragter Redner zu gesellschaftlichen Aspekten der Technologie. Auch als Unternehmer mit AlpineAI liegt ihm eine lebenswerte menschliche Zukunft am Herzen.

www.zhaw.ch | alpineai.swiss

Jürg Tschirren

Jürg Tschirren ist Digitalredaktor bei SRF und gehört zum Team des seit 2006 existierenden «Digital Podcasts» von SRF.

Florian von Wangenheim

Florian von Wangenheim ist Professor für Technologiemarketing an der ETH Zürich, Jurypräsident des Swiss Technology Award und Mitbegründer mehrerer Forschungszentren an der ETH. Seine Forschung umfasst KI und Mixed-Reality in Service- und Interaktionstechnologien, etwa KI-basierte Chatbots für personalisierte Kundenbetreuung, AR für immersive Produkterfahrungen und datenbasierte Analysen zur Vorhersage von Kundenverhalten.

techmarketing.ethz.ch | open-i.swiss

Michael Wegmüller

Michael Wegmüller hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich KI. Er ist Mitgründer von Artifact SA und leitet KI-Fachgremien in diversen Industrieverbänden (zum Beispiel Digital Impact Network). Davor war er über 15 Jahre in leitender Rolle bei IBM Consulting und trug die Verantwortung für diverse Programme, um KI nachhaltig und verantwortungsbewusst in Unternehmen zu etablieren. Er realisierte über 200 KI-Projekte.

LinkedIn-Profil | artifact.swiss | digitalimpact.ch

Grit Wolany

Grit Wolany ist Art Directorin und AI-Scout der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Ihre Faszination für KI begann mit ihrem Masterstudium an der ZHdK und die Designforschung entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer explorativen künstlerischen Arbeit mit generativen Algorithmen. Grit unterrichtet an verschiedenen Hochschulen zum Thema GenAI und hält regelmässig Workshops und Vorträge.

gritwolany.com | zhdk.ch