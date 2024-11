Im Rahmen der Themenwoche «KI und wir» setzte sich SRF mit der Frage auseinander «Was kann KI wirklich und was machen Menschen in der Schweiz damit?». Einer der Höhepunkte: das «Einstein Spezial» live aus der ETH Zürich.

Künstliche Intelligenz ist eine technische Revolution, die das Potenzial hat, unser Leben so tiefgreifend zu verändern wie es das Internet und das Smartphone getan haben. SRF setzt sich mit diesem hochaktuellen Thema auseinander und rückt es vom 17. bis 24. November 2024 in den Programmfokus. Im Zentrum steht die Frage: «Was kann KI wirklich und was machen Menschen in der Schweiz damit?»

SRF klärt auf, vermittelt Wissen und macht Künstliche Intelligenz gleichzeitig auch für das Publikum erlebbar.

KI im TV, Radio und Online

Am 18. November testet Moderatorin Angélique Beldner, ob sich die KI gegen 100 Gegnerinnen und Gegner behaupten kann. In einer Spezialausgabe von «1 gegen 100» steigen für einmal KI-Avatare in den Quiz-Ring.

Interaktiv geht es am 21. November zu und her: SRF bietet auf www.srf.ch/ki einen ganztägigen Live-Chat zum Thema «Künstliche Intelligenz» mit einer hochkarätigen Runde von Expertinnen und Experten an. In einer Live-Ausgabe von «Einstein spezial» unterziehen Kathrin Hönegger und Tobias Müller den KI-Hype einem Realitätscheck. Gemeinsam mit Expertinnen sowie dem Publikum testen sie in verschiedenen Experimenten und Spielen die Künstliche Intelligenz. Gesendet wird live aus der ETH Zürich – einem Hotspot der Forschung rund um KI und Robotik. Das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen wird mit Votings in die Sendung miteinbezogen. In den sozialen Medien diskutiert die Community unter dem Hashtag #SRFKI mit.

Auch in den Informationssendungen wird das SRF Thema «KI und wir» aufgegriffen. So lädt Sandro Brotz am 22. November zur «Arena»-KI-Politikrunde. Das Konsumentenmagazin «Kassensturz» berichtet darüber, wie die Lebensmittelindustrie und der Detailhandel KI einsetzen. Und das Nachrichtenmagazin «10 vor 10» begibt sich im Rahmen ihrer KI-Serie ins Silicon Valley.

Audio und Podcast-Fans können sich unter anderem auf die Satire-Sendung «Spasspartout» vom 20. November freuen. Komiker und KI-Nerd Patrick Karpiczenko widmet sich dort der Frage: «Kann KI lustig sein?» Der «Kultur-Talk» auf Radio SRF 2 Kultur geht derweil der Frage nach, wie sich KI auf unser Bildungssystem auswirkt.

Am 21. November ist grosser KI-Tag bei Radio SRF 3. In der Morgenshow begrüsst das Duo Gerber/Thomann den SRF Digital-Experten Guido Berger mit KI als Sidekick im Studio. Zudem feiert das Hörspiel «Moetteli – Eine Begegnung mit künstlicher Intelligenz» von Hermann Bohlen Premiere bei SRF.

Programmübersicht: Tag für Tag

Wer ist hier der Roboter? Warum wir KI ernst nehmen müssen

Die Forscherin Kate Crawford warnt: Die Nutzung künstlicher Intelligenz hat schwerwiegende Folgen – für die Umwelt, aber auch für uns Menschen. 10.00 Uhr, SRF 1

«Sternstunde Religion»: Das Ende der Menschheit

Der Dokumentarfilm von Andreas Dürr und Jan-Marc Furer untersucht das Narrativ, dass der Mensch gegenüber KI ineffizient und ersetzbar wird. Er ermutigt zu kreativem und kritischem Denken über eine erstrebenswerte Zukunft und die Instrumente, die es uns ermöglichen, sie zu gestalten. Der Film betont die Notwendigkeit globaler und konzertierter Bemühungen, um eine humane Zukunft für alle zu schaffen. Es wird gezeigt, wie Geschichten, die wir uns erzählen, unsere Wahrnehmung und unser Verhalten gegenüber KI beeinflussen. 12.00 Uhr, SRF 1

«Sternstunde Musik»: Music ex machina – KI in der klassischen Musik

Musik, die mithilfe künstlicher Intelligenz geschaffen wird, ist in der Popwelt bereits ein gut gehütetes Geheimnis. Nun hält sie auch in der Klassik Einzug und bringt diese an die Schwelle einer neuen Ära. Der Film von Bernard Wedig und Stefan Pannen zeigt verschiedene Anwendungen und überlegt, was das für die Zukunft bedeutet. 22.45 Uhr, SRF 1

DOK «Flash Wars»

Der Film zeigt, wie KI im Ukraine-Krieg Drohnen steuert, Roboterhunde durch New York patrouillieren lässt und sich über das Internet in unsere Köpfe hackt. Regisseur Daniel Andrew Wunderer befragt Expertinnen und Experten zu den Risiken und Möglichkeiten dieser Technologien. Der Film war 2023 auf Arte zu sehen und wird nun mit KI-audiodeskribiert ausgestrahlt. Es wird diskutiert, ob der Einsatz von KI zur wichtigsten Waffe der Welt führen könnte und welche Kontrollverluste drohen.

«Mini Chuchi, dini Chuchi»: Choche mit KI, Tag 5

Den Abschluss der Woche macht Barbara, die sich das erste Mal an die künstliche Intelligenz wagt. Sie steht dem ganzen etwas kritisch gegenüber. Ob sie von der KI überzeugt wird, bleibt abzuwarten. Ihr Menü: «Lotuswurzel-Curry mit Gemüse, Pouletfleisch und Naan Brot». 18.35 Uhr, SRF 1

«Gesichter und Geschichten»: KI in der Popkultur

Frank Sinatra im Duett mit Daft Punk, ein Avatar, der für die Tourismusdestination Deutschland wirbt und ein Roboter, der Kunst macht – all das klingt absurd, ist aber längst Realität. Und das dank künstlicher Intelligenz. 21.50 Uhr, SRF 1

«10 vor 10»-Serie «Künstliche Intelligenz» – Teil 5: «Grok»

Ein US-Startup hat ein Kinderspielzeug mit integrierter künstlicher Intelligenz entwickelt. Forscherinnen der Universität Basel haben «Grok» nun hinsichtlich Datensicherheit und Privatsphäre von Kindern untersucht. Das Ergebnis lässt aufhorchen. 22.25 Uhr, SRF 1

«Arena»: Künstliche Intelligenz – Wie verändert sie unser Leben?

In der «Arena» diskutieren Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, Ethik und Politik über Chancen und Gefahren der Technologie. Was bedeutet sie für die Arbeitswelt? Und: Braucht es eine Regulierung? Moderiert wird die Sendung von Sandro Brotz.

«Perspektiven»: KI und Trauern

Mit Verstorbenen chatten oder gar einen Avatar entstehen lassen: Künstliche Intelligenz macht vieles möglich – und stellt gewohnte Trauerrituale auf den Kopf. Wie verändern sich dabei Todes- oder Jenseitsvorstellungen? Und: Welche ethischen Fragen sind wichtig, wenn es um unser digitales Erbe geht? 9.00 Uhr Radio SRF 3

«Giiget's?: Die SRF 3-Alltagsphilosophie» – KI und wir

Philosophisches Gespräch über und mit KI im Samstagmorgen auf Radio SRF 3. 20.00 Uhr, Radio SRF 2 Kultur

Hörspiel «Moetteli – Eine Begegnung mit künstlicher Intelligenz»

Ein Mann sitzt in der Klemme, möchte aber nicht darüber reden. Lieber will er sich von einem dieser Geschöpfe helfen lassen, die zur Spezies der KI, der künstlichen Intelligenz, gehören – wobei das im Hörspiel zu hörende Exemplar eine lokal helvetische Prägung hat und auf den Namen «Moetteli» hört.