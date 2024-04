Seit 2021 laufen in allen grösseren Schweizer Städten Pilotversuche mit Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken. Dabei sollen u.a. unterschiedliche Vertriebssysteme miteinander verglichen werden: die kontrollierte Abgabe von Cannabis in Apotheken, in Klubs oder in nicht-gewinnorientierten Läden.

Auf Bundesebene ist die parlamentarische Initiative Siegenthaler hängig. Diese verlangt eine «Regulierung des Cannabismarktes für einen besseren Jugend- und Konsumentenschutz.» Ein Gesetzesentwurf soll dem Parlament in der Herbstsession 2025 vorgelegt werden.