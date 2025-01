Menschen neigen dazu, individuelle Verhaltensweisen oder Gemütszustände eher der Person als den äusseren Umständen oder der Situation zuzuschreiben – ein Phänomen, das in der Psychologie als fundamentaler Attributionsfehler bekannt ist. «Ähnlich verhält es sich bei der Einsamkeit: Viele Leute glauben, sie sei selbstverschuldet», sagt der Sozialepidemiologe Oliver Hämmig.

Doch Einsamkeit sei kein persönliches Versagen, sondern vielmehr ein Symptom des gesellschaftlichen Wandels. «In modernen Gesellschaften wie der Schweiz steigt das Risiko der Vereinsamung», betont Hämmig. Einer der Hauptgründe sieht er in der zunehmenden Individualisierung: Familiäre, dörfliche und religiöse Gemeinschaften verlieren an Bedeutung, während immer mehr Menschen in Ein- oder Zweipersonenhaushalten leben.

Diese Entwicklungen gehen mit einem Wertewandel einher: «Soziale Bindungen sind unverbindlicher geworden», sagt die emeritierte Psychologieprofessorin Pasqualina Perrig-Chiello. «Das Phänomen ist aus Wissenschaft und klinischer Praxis bestens bekannt – viele Menschen sehnen sich nach Nähe und Intimität, sind aber nicht bereit oder nicht fähig, dafür etwas zu investieren.»

Der Trend der Vereinsamung hat sich in den letzten Jahren noch verstärkt, insbesondere durch die Covid-19-Pandemie. Laut der letzten Gesundheitsbefragung fühlen sich neun Prozent der Schweizer Bevölkerung im Jahr 2022 häufiger einsam als vor der Pandemie. Besonders betroffen sind junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, die sich doppelt so häufig einsam fühlen wie über 75-Jährige. Es ist von einer «Epidemie der Einsamkeit» oder einer «stillen Epidemie» die Rede.