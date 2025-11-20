 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Der erste Kuss 20 Millionen Jahre Küssen: Die überraschende Wahrheit

Forscher zeigen: Der erste Kuss liegt weit vor der Menschheitsgeschichte.

Autor: 

20.11.2025, 05:50

Teilen

Sie sind so schön, so verführerisch. Und für Biologen ein totales Rätsel. Wenn Küsse biologisch betrachtet etwas bewirken, dann eher nichts Gutes: Sie sorgen dafür, dass wir Krankheitserreger ziemlich effektiv weitergeben. Soviel ist sicher.

Alle anderen Wirkungen, die dem Küssen zugeschrieben werden, sind eher «soft science». Ob Oxytocin-Ausschüttung, Bindungsstärkung oder Blutdrucksenkung – vieles bleibt Vermutung.

Ein Äffchen küsst ein anderes.
Legende: Weit verbreitetes Verhalten: Küssen in der Tierwelt. Shutterstock/Kittisak Srithorn

Umso verwirrender: Nicht nur wir Menschen küssen. Auch Bonobos tun es. Und Gorillas, Schimpansen, sogar Orang-Utans. Für Biologen heisst das: Wenn ein Verhalten so weit verbreitet ist, muss es evolutionär Sinn ergeben – also messbare Vorteile fürs Überleben bieten. Welche das sind, bleibt vorerst im Dunkeln.

Die Spur führt 20 Millionen Jahre zurück

Evolutionsbiologen der Universität Oxford wollten aber zumindest eines wissen: Wann tauchte das Küssen zum ersten Mal auf? Dafür trugen sie akribisch Daten zusammen – vom Kussverhalten unserer nächsten Verwandten bis hin zu den evolutionären Stammbäumen.

Zuerst definierten sie, was überhaupt als «Kuss» gilt: Mund-zu-Mund-Berührung ja, aber ohne Futteraustausch. Und keine Aggression bitte. Dann kombinierten sie diese Verhaltensdaten mit genetischen und fossilen Informationen über die gemeinsamen Vorfahren von Affen und Menschen.

Auch süss, zählt aber nicht als Kuss: Futteraustausch zwischen Mutter und Kind.
Legende: Auch süss, zählt aber nicht als Kuss: Futteraustausch zwischen Mutter und Kind. Keystone/WONG MAYE-E

Das war aufwendig: Die Forscher mussten rekonstruieren, wie sich soziale Interaktionen über Millionen Jahre entwickelt haben, und berechnen, wann ein Verhalten wie Küssen plausibel erstmals auftrat.

Das Ergebnis überrascht: Der erste Kuss liegt rund 20 Millionen Jahre zurück – also 19.8 Millionen Jahre bevor wir, der Mensch, zum ersten Mal auf der Erde auftauchten. Fazit: Wir mögen das Küssen lieben, aber erfunden haben wir es nicht.

Echo der Zeit, 19.11.2025: 18 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)