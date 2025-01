Legende: Vertriebene Palästinenser Ende Januar auf dem Weg zurück in den Norden des Gazastreifens imago images / APAimages

Nach fünfzehn Monaten Krieg haben sich Hamas und Israel am 15. Januar 2025 auf einen Waffenstillstand und Austausch von Geiseln und Gefangenen geeinigt. Der Waffenstillstand ist vier Tage später, am 19. Januar, in Kraft getreten. Das Abkommen ist fragil.

In der ersten von drei geplanten Phasen soll die Hamas 33 Geiseln freilassen, die sie im Oktober 2023 genommen hat. Israel lässt zweitausend palästinensische Gefangene frei und zieht schrittweise Truppen aus dem Gazastreifen ab, um den Vertriebenen die Rückkehr zu ermöglichen. Das Abkommen soll auch die Menge der humanitären Hilfe, die nach Gaza gelangt, deutlich erhöhen.

Der vollständige Text des Abkommens und seine Anhänge wurden noch nicht veröffentlicht, aber er soll praktisch identisch mit dem Rahmenwerk sein, das der damalige US-Präsident Joe Biden am 27. Mai 2024 vorgelegt hat.