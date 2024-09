Als vor 800 Jahren die ersten polynesischen Siedler auf Rapa Nui ankamen, standen dort noch sehr viele Bäume. Heute gibt es auf Rapa Nui vor allem Grasland. Denn mit den ersten Menschen kamen auch die ersten Ratten auf die Insel. Die Tiere ernährten sich von den Samen der Bäume und so wurde die Insel über viele Generationen hinweg allmählich entwaldet. Das koloniale Narrativ, die Bewohner hätten auch noch die letzten Bäume abgeholzt, um die riesigen, aus den Felsen geschlagenen Steinfiguren auf Baumstämmen an die Küste zu transportieren, stimmt also nicht.

Ursprünglich standen wohl über 1'000 Statuen (Moai) auf Rapa Nui. Die Forschung konnte unterdessen zeigen, dass die Statuen sehr wahrscheinlich gar nicht auf Baumstämmen transportiert wurden, sondern sozusagen aufrecht stehend «hingelaufen» wurden. Man hat Seile um die durchschnittlich 12.5 Tonnen schweren Figuren herum gebunden, sie von links nach rechts gewippt und damit an die vorgesehene Stelle geruckelt. Aber selbst wenn man Baumstämme benutzt hätte, hätte man nie so viele gebraucht, dass deswegen die ganze Insel entwaldet worden wäre.