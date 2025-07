Hitze ist gefährlich. 2023 war sie Schuld an mehr als 500 Todesfällen in der Schweiz. Oft in Städten. Weil Beton und Asphalt die Wärme speichern, kann es nachts bis zu sieben Grad wärmer sein als auf dem Land. Und tagsüber müssen die hitzegeplagten Bewohner den Schatten suchen. Für die Stadt Zürich gibt es dazu mit dem «Vampir Modus» eine neue Navigation für Fussgänger in der frei verfügbaren Karte «Open Street Map».

Legende: Der «Vampir Modus» ist eine der speziellen Navigations-Modi auf routing.osm.ch. Screenshot

Auf der Suche nach Schatten

«Vampire scheuen die Sonne um jeden Preis. Genau das ist es, was unser Fussgänger-Routing auch macht», sagt Stefan Keller, Leiter des Instituts für Software der Fachhochschule Ost. Nicht der schnellste, direkteste Weg ist das Ziel, sondern die Route, die auf der längsten Strecke im Schatten verläuft. Dafür nimmt der Vampir auch einen Umweg in Kauf. Schatten über alles.

Inspiriert dazu habe ihn ein ähnliches Projekt in Barcelona, erzählt Stefan Keller. Für die Schweizer Version kombinierte er die Daten aus Open Street Map für Fusswege und Hindernisse mit dreidimensionalen Informationen von Swisstopo zu Objekten wie Gebäuden oder Bäumen - sogenannten Punktwolken. Die Daten dieses digitalen Oberflächenmodells sind sehr akkurat, weil Swisstopo für die Aktualisierung jedes Jahr einen Drittel der Schweiz abfliegt und mit Laser scannt.

Legende: Rot: «Vampir»-ROUTE Türkis: Kürzeste Route. ZVG

In Zukunft auch mit Echtzeitdaten

Ein spezieller Algorithmus berechnet nun den Schattenwurf fix zu einem einzigen Zeitpunkt: Es berechnet die schattigste Route für den 1. August um 16 Uhr. Derzeit ist das System als Demo für die Stadt Zürich verfügbar. In Zukunft soll es aber möglich sein, die aktuelle Uhrzeit zu berücksichtigen, um Routenvorschläge zu erhalten, die genauer sind und noch mehr Schatten liefern, nicht mehr nur in Zürich, sondern auch in anderen Städten.